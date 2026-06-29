« Le 1er juillet n'est pas une journée de dépotoir : l'APQ demande au gouvernement de soutenir des campagnes de sensibilisation destinées aux locataires »

MONTRÉAL, le 29 juin 2026 /CNW/ - À l'approche du 1er juillet, l'Association des propriétaires du Québec (APQ) lance un appel clair au gouvernement provincial, aux municipalités et à l'ensemble des instances publiques : il est temps de soutenir les propriétaires en finançant et en diffusant des campagnes de sensibilisation destinées aux locataires.

Chaque année, la période des déménagements entraîne une accumulation massive de déchets, d'encombrants et de logements laissés dans un état inadéquat. Les propriétaires doivent composer avec :

des logements laissés sales ou endommagés;

des déchets abandonnés dans les cours, balcons et espaces communs;

des dépôts sauvages dans les rues;

des coûts importants de nettoyage et de remise en état;

des délais de relocation causés par des remises de logement non conformes.

« Le 1er juillet n'est pas une journée de dépotoir. Les propriétaires font leur part, mais ils ne peuvent pas porter seuls le poids de comportements irresponsables. Il est temps que les autorités publiques soutiennent aussi les propriétaires. Outre permettre le dépôt de garantie, un accompagnement est légitime comme celui qui est apporté aux locataires qui ne trouvent pas de logements ou diffusion d'informations de leurs droits en tant que locataire. Un retour de balancier serait plus qu'apprécié, mais bien équitable», affirme l'APQ.

Un appel à des campagnes publiques ciblées

L'APQ demande au gouvernement du Québec, aux municipalités et aux organismes publics de mettre en place des campagnes de sensibilisation destinées aux locataires, portant notamment sur :

l'obligation de remettre le logement propre à la fin du bail;

l'interdiction des déchets laissée devant les immeubles par le locataire;

la gestion responsable des encombrants;

le respect des lieux et des voisins;

la planification du déménagement pour éviter les abandons de biens.

Pourquoi soutenir les propriétaires maintenant ?

Parce que les campagnes actuelles ciblent presque exclusivement les locataires vulnérables ou les enjeux de logement abordable.

Or, les propriétaires sont aussi des acteurs essentiels du marché locatif, et ils absorbent chaque année :

des milliers de dollars en frais de nettoyage;

des pertes de loyers;

des interventions d'urgence;

des litiges au TAL liés à des logements laissés en mauvais.

« Les propriétaires ne demandent pas des privilèges : ils demandent de la reconnaissance et du soutien. Les campagnes publiques doivent rappeler que le civisme est une responsabilité partagée, » ajoute l'APQ.

Des solutions simples et applicables dès cette année

L'APQ propose aux autorités :

une campagne nationale "Ramassez-vous avant de partir";

des messages municipaux uniformisés sur les encombrants;

des rappels officiels envoyés aux locataires avant la fin du bail;

des outils éducatifs remis lors de la signature du bail;

Conclusion

Le 1er juillet est un défi collectif. Pour que cette journée cesse de se transformer en dépotoir à ciel ouvert, le gouvernement doit soutenir les propriétaires autant qu'il soutient les locataires.

L'APQ réitère son appel : « Aidons les propriétaires à aider le Québec. Le civisme doit être encouragé, soutenu et rappelé à tous. »

Fondée en 1984, l'Association de propriétaires du Québec (APQ) est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements locatifs. Elle dessert les propriétaires de toutes les régions du Québec depuis plus de 40 ans. En plus d'offrir, autant aux propriétaires de duplex ou triplex qu'à des gestionnaires immobiliers, un service d'évaluation sur les locataires unique au Québec.

www.apq.org

SOURCE Association des Propriétaires du Québec (APQ)

Renseignements: Estelle Fabre cell 514-583-2542