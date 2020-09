La campagne « La vie chante » de belairdirect montre qu'on peut soumettre une réclamation rapidement et facilement en quelques clics sur l'application mobile. Entre autres choses, l'application mobile de belairdirect permet aux clients de soumettre une réclamation et d'en faire le suivi ainsi que de téléverser des images, ce qui les rassure quant à la bonne prise en charge de leur dossier. Les assurances sont trop importantes pour être compliquées et les outils numériques de belairdirect simplifient l'expérience du client à toutes les étapes de la réclamation.

« Les nouvelles ont été particulièrement désolantes au cours des derniers mois et nous espérons que cette campagne amusante saura divertir et faire sourire les gens », a déclaré Marie-Pierre Leclerc, vice-présidente, Marketing et Stratégie numérique chez belairdirect. « Nous voulons simplifier la vie des gens pendant une période qui peut leur sembler difficile. Illustrer le processus de réclamation de façon légère et ludique démontre la simplicité que nous promettons à nos clients. Bien que divertissante, cette campagne cible notre besoin universel de se sentir en contrôle, une chose moins évidente ces jours-ci. Grâce au processus de réclamation et aux outils numériques de belairdirect, les clients seront maîtres de la situation en sachant que leur réclamation est traitée adéquatement. »

La campagne « La vie chante » montre une voiture animée qui prend vie lorsqu'elle comprend qu'elle est en train d'être réparée. La confiance ressentie lorsqu'on fait affaire avec belairdirect donne le ton à cette publicité chantée.

Cette campagne nationale 360° comprend des publicités qui seront diffusées à la télévision, en ligne, à la radio et dans les cinémas, des publicités numériques et sur les médias sociaux.

Cliquez sur les liens suivants pour visionner les publicités :

Français : https://youtu.be/ujVWO1oAKu0

Anglais : https://youtu.be/3_90erbq8M0

Crédits :

belairdirect : Marie-Pierre Leclerc, Evelyne Lepage, Marie-Claude Filion

Agence : Sid Lee

Maison de production : Ruffian

Réalisation : The Bobbsey Twins from Homicide

Post-production : Saints Editorial, Embassy VFX, Alter Ego, Fort York VFX

Audio : Vapor RMW & BLVD

Placement média : PHD Montreal

À propos de belairdirect

Fondée au Québec en 1955, belairdirect offre des produits d'assurance auto et habitation directement aux consommateurs. Elle emploie présentement plus de 1 600 personnes. L'entreprise offre une solution simple, mais complète qui permet aux clients de communiquer avec un agent par téléphone, en ligne ou en personne. belairdirect a été le premier assureur de dommages en Amérique du Nord à vendre des produits d'assurance automobile en ligne (www.belairdirect.com), ce qui témoigne du caractère innovateur de l'entreprise. belairdirect est une filiale d'Intact Corporation financière, le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord (TSX : IFC -- www.intactfc.com). belairdirect est fière d'être un partenaire du Club des petits déjeuners. Pour plus d'informations, visitez https://www.belairdirect.com ou suivez belairdirect sur Facebook, Instagram et Twitter.

Renseignements: Carine Salvi, belairdirect, 514-270-1700, poste 60520, [email protected]

