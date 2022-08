"La mobilisation et la collaboration de tous les acteurs doivent être au cœur de la réponse à la crise au Nunavik" insiste la CDPDJ

MONTRÉAL, le 12 août 2022 /CNW Telbec/ - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) suit avec beaucoup d'inquiétude la situation au Nunavik qui loin d'être nouvelle semble avoir atteint un point critique. Tout en annonçant la sortie, à l'automne prochain, de son bilan des engagements pris par les différents acteurs à la suite de ses nombreux rapports, elle appelle aujourd'hui à une mobilisation de tous les acteurs concernés pour que des actions concrètes et pérennes soient prises.

« Outre le système de santé et de services sociaux qui est en crise au Nunavik, des enjeux criants demeurent en matière de logement, dans le système d'éducation et pour plusieurs autres services de base. La situation nécessite une intervention rapide pour que ne se multiplient pas les situations graves qui auraient peut-être pu être évitées. Cette situation perdure depuis trop longtemps dans une indifférence généralisée alors que les droits fondamentaux des personnes qui y résident sont compromis », a indiqué Philippe-André Tessier, président de la CDPDJ.

La Commission avait déjà à plusieurs reprises alerté les acteurs concernés de la situation alarmante au Nunavik. L'organisation a publié des rapports d'enquête et de suivis ou interpellé les autorités sur la situation notamment en 2007, en 2010, en 2014, en 2019 et en 2021. De plus, en 2016, lors d'une visite dans le cadre d'une enquête sur la protection de la jeunesse, la Commission avait pu noter les énormes défis vécus par les 14 communautés autochtones du Nunavik et a également soulevé des problématiques de collaboration.

La CDPDJ rédige actuellement un nouveau bilan de ses recommandations sur les services de protection de la jeunesse dans la baie d'Ungava et la baie d'Hudson. Tous les acteurs ont été ou sont actuellement sollicités pour contribuer à ce bilan que la Commission espère pouvoir rendre public d'ici la fin de l'année.

Aux constats de la Commission, se sont ajoutés d'autres rapports sur la situation au Nunavik, le dernier en liste étant le rapport sur la situation de la Cour itinérante au Nunavik publié par Me Jean-Claude Latraverse le 5 août dernier. « La section sur la protection de la jeunesse du rapport de Me Latraverse fait notamment état de constats similaires à ceux de la Commission. Lorsqu'on y lit que 41 % de la population d'enfants du Nunavik a fait l'objet de signalement à la DPJ en 2019-2020 contrairement à 7 % pour l'ensemble du Québec, il est évident qu'il y a urgence d'agir. C'est l'intégrité physique et psychologique de toute une population qui est en péril », a ajouté pour sa part Suzanne Arpin, vice-présidente responsable du mandat jeunesse à la Commission.

« Nous sommes tout à fait conscients de la complexité et de l'ampleur des enjeux qui frappent le Nunavik. Cependant, les organisations et les acteurs impliqués, tant au nord qu'au sud ont la responsabilité d'agir et de travailler avec les communautés, pour que les droits des personnes, des familles et des enfants du Nunavik soient respectés et protégés. Nous ne pouvons plus aujourd'hui détourner le regard », a terminé le président de la Commission.

