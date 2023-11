« La CAQ, à Québec, c'est zéro », dit Marc Tanguay

QUÉBEC, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Interpellé par Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle, au cours de la période de questions du 9 novembre, le ministre de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, n'a pas été en mesure de nommer un seul projet d'envergure initié et livré par la CAQ dans la région de Québec depuis 2018, confirmant ainsi l'incapacité de son gouvernement à livrer pour la Capitale-Nationale.

Le ministre n'a trouvé à répondre que la phase III de la promenade Samuel-De Champlain, un projet planifié et budgété par le gouvernement libéral, en 2018. Le décret 1121-2018, publié le 15 août 2018, autorisait d'ailleurs la réalisation de travaux et activités liés à la phase III. Rappelons que ce sont également les Libéraux qui ont initié et livré les phases I et II de la promenade, en plus du Centre Vidéotron, du Pavillon Pierre-Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec, de la Place des Canotiers et du stade de soccer intérieur du PEPS de l'Université Laval, pour ne nommer que ceux-là.

Pour tenter de faire le bilan du gouvernement caquiste à Québec depuis son élection en 2018, le ministre Julien a tenu à préciser : « On a le centre de tennis international qu'on a livré. On a investi aussi 15 millions $ pour les réseaux cyclables ». Le centre de tennis à l'Université Laval n'est pas encore livré, contrairement à ce que mentionne le ministre. Il est prévu pour l'automne 2026, soit dans la 8e et dernière année de la CAQ. Concernant l'investissement dans les réseaux cyclables, il ne s'agit pas ici d'un projet d'envergure.

Phase IV de la promenade Samuel-De Champlain

De plus, le ministre annonce, aujourd'hui, un « concours international d'idéation » pour la phase IV de la promenade Samuel-De Champlain, sans proposer d'échéancier pour sa réalisation. Encore là, la CAQ n'a aucun plan. François Legault n'a aucune vision pour notre Capitale-Nationale.

« Depuis son élection en 2018, François Legault a été incapable d'initier et de livrer ne serait-ce qu'un seul projet d'envergure dans la Capitale-Nationale. C'est déplorable, d'autant plus que son ministre, Jonatan Julien, s'approprie la phase III de la promenade Samuel-De Champlain, un projet planifié, budgété et débuté sous un gouvernement libéral. Promesses brisées, tergiversations, temps perdu, voilà le bilan de François Legault. La CAQ, à Québec, c'est zéro. »

- Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et porte-parole pour la Capitale-Nationale

