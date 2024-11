« Dénoncer l'antiféminisme, c'est lutter contre la violence conjugale » : une campagne de sensibilisation qui tombe à point nommé

MONTRÉAL, le 28 nov. 2024 /CNW/ - À l'occasion des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes, le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale lance une nouvelle campagne vidéo mettant en vedette sa marraine, Catherine Ethier. Intitulée « Dénoncer l'antiféminisme, c'est lutter contre la violence conjugale », la campagne vise à rappeler le lien fondamental entre ces deux phénomènes et à encourager la population à contrer les discours sexistes et masculinistes.

Un terrain fertile pour l'émergence et la banalisation du contrôle coercitif

Les idées masculinistes et misogynes gagnent du terrain au Québec, et les jeunes ne sont pas épargnés. Un récent sondage révélait que 40 % des 18-34 ans sont en accord avec l'affirmation « Le père de famille doit commander chez lui », ce qui représente une augmentation de près de 30% par rapport à 2014[1]. Ce type de discours s'accompagne d'une volonté de revenir aux rôles vus comme traditionnellement masculins et féminins. Ces idées se repandent sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les écoles.

La circulation d'idées et de propos misogynes et masculinistes a un impact concret sur la vie des filles et des femmes, sur leur trajectoire individuelle et collective. Un impact sur leur sentiment de sécurité, sur leur capacité à prendre la parole dans l'espace public, à être prises au sérieux, à se voir offrir des opportunités de travail. Mais ces discours s'incarnent aussi dans les relations intimes, notamment en banalisant le viol conjugal, en laissant croire que contrôle est synonyme de protection et d'amour, ou en objectifiant les femmes.

« C'est une tendance qui nous inquiète, car quand ces idées antiféministes infusent dans la société, ça rend possibles et acceptables des comportements de contrôle, de domination et de privation de liberté dans le couple » souligne Annick Brazeau, présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.

Une campagne pour (ré)agir

Avec cette campagne, le Regroupement souhaite alerter sur la montée de l'antiféminisme qui constitue un terreau fertile pour la violence conjugale, et appeler à l'action pour freiner ces idées.

« Si on veut lutter durablement contre la violence conjugale, on doit lutter aussi contre le sexisme et la misogynie dans leur ensemble. Contre les discours qui nous font croire que l'égalité est atteinte ou que l'égalité des genres serait contre-nature. On invite tout le monde, alliés, influenceurs et influenceuses, proches de survivantes, parents, professeur.e.s à embarquer dans le mouvement » souligne Annick Brazeau.

Les capsules vidéos, qui seront dévoilées sur les réseaux sociaux au cours des 12 jours d'action, déconstruisent avec une pointe d'humour quatre piliers de cette rhétorique antiféministe selon laquelle des différences biologiques justifieraient le contrôle des hommes sur les femmes : la figure du prédateur, celle du protecteur, la responsabilisation des femmes pour les violences qu'elles ont subies, et la « complémentarité du masculin et du féminin ». L'une des capsules aborde quant à elle l'autodéfense féministe, en partageant quelques astuces pour réagir à ces propos.

Au-delà de cette campagne de sensibilisation, le Regroupement réclame davantage d'investissements pour des initiatives de prévention et de sensibilisation dans les écoles, et dans la communauté en général, afin de promouvoir l'égalité des genres de façon positive, autant pour les filles que pour les garçons.

Capsule #1 - Discours antiféministes : pas juste des mots

https://youtu.be/e63n4psTkWw

Capsule #2 - Protéger les femmes d'elles-mêmes et des autres

https://youtu.be/AwhVGhKusIc

Les autres capsules seront partagées dans les prochains jours sur :

Facebook : facebook.com/RMFVVC

Instagram : maisonsfemmes

Bluesky : maisonsfemmes.bsky.social

: maisonsfemmes.bsky.social Youtube : youtube.com/@rmfvvc

Mot-clic de la campagne : #CaPassePas

[1] Sondage réalisé par CROP au Canada en avril / mai 2024 auprès d'un panel web de 3976 répondants. Source : Radio-Canada

