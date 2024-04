« Comprendre et revitaliser le Quartier latin par l'approche territoriale, l'histoire et ses acteurs » - Une grande conférence organisée par la Faculté des sciences humaines de l'UQAM

MONTRÉAL, le 9 avril 2024 /CNW/ - Le 16 avril prochain, les membres des médias sont invités à venir assister à la grande conférence « Comprendre et revitaliser le Quartier latin par l'approche territoriale, l'histoire et ses acteurs », organisée par la Faculté des sciences humaines de l'UQAM. L'événement regroupe des spécialistes qui discuteront de la richesse historique du Quartier latin et partageront leur vision d'avenir de celui-ci.

Au programme

Mot de bienvenue : Stéphane Pallage, recteur

: Stéphane Pallage, recteur Allocution d'ouverture : Priscilla Ananian , vice-rectrice associée à la Relance du Quartier latin.

, vice-rectrice associée à la Relance du Quartier latin. Conférence « Le Quartier latin: un passé et une identité complexes » : Joanne Burgess , professeure associée au Département d'histoire.

» , professeure associée au Département d'histoire. Conférence « L'approche territoriale pour faire du Quartier latin un laboratoire de bien vivre » : Juan-Luis Klein , professeur au Département de géographie.

» , professeur au Département de géographie. Conférence « Pour une revitalisation durable du Quartier latin : des interventions multiples et intégrées » : Christian Yaccarini , fondateur, président et chef de la direction de la Société de développement Angus et lauréat de la Médaille de l'UQAM en 2023.

Site Web de l'événement.

Quand : Le mardi 16 avril 2024, de 18 h à 20 h

Lieu : UQAM

Pavillon Sherbrooke

Amphithéâtre SH-2800

200, rue Sherbrooke O.

Métro Place-des-Arts

La grande conférence sera également webdiffusée en direct.

Veuillez confirmer votre présence auprès de la soussignée.

À propos des Grandes conférences en sciences humaines

Cet événement est la sixième grande conférence organisée par la Faculté des sciences humaines de l'UQAM dans le cadre de la série des Grandes conférences en sciences humaines. Cette série de conférences souligne la contribution des sciences humaines à l'avancement humain et au progrès social, ainsi que leur importance dans le paysage social et scientifique contemporain.

La conférencière et les conférenciers sont disponibles pour des entrevues.

SOURCE Université du Québec à Montréal

Renseignements: Source : Joanie Doucet, Conseillère en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, Tél.: 514 987-3000, poste 3268, Cell.: 514 297-2771, [email protected]