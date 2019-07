« Cisco Certs 2020 », annoncé par Global Knowledge, aide les professionnels des TI et les entreprises à prendre le pli des changements apportés à la certification Cisco

CARY, Caroline du Nord, 2 juillet 2019 /CNW/ - Les certifications Cisco comptent parmi les titres de compétences les plus répandus chez les professionnels des TI du monde entier, si bien que tout porte à croire que les changements apportés au cadre actuel de certification, annoncés au Cisco Live tenu à San Diego en juin, sont perturbateurs!

Global Knowledge, le leader mondial de la formation aux compétences en TI, prenant les devants face aux changements annoncés, en aidant les professionnels et organisations à comprendre leurs effets immédiats et à long terme sur leur carrière et leurs activités, propose « Cisco Certs 2020 », un nouvel emplacement centralisé de toutes les actualités sur la certification Cisco.

Cisco, dans le souci de simplifier la certification, est en train d'aligner ses parcours d'apprentissage sur le paysage technologique en mutation.

Concrètement, Cisco a :

réorganisé ses certifications les divisant en infrastructure réseau et développement de logiciels;

introduit un parcours de certification DEVNET devant l'importance croissante de l'automatisation et de la programmabilité;

réduit le nombre d'examens menant à la certification;

augmenté le nombre de certifications offertes.

Lisa Jones, directrice mondiale des produits Cisco chez Global Knowledge, a déclaré : « La technologie n'est aussi puissante que les personnes formées à son utilisation. C'est pourquoi nous aidons les organisations à comprendre les changements afin qu'elles puissent investir bien volontiers dans leur personnel, leur donnant ainsi les moyens de devenir des maîtres technologues Cisco et de contribuer à la réalisation des objectifs d'entreprise. »

« Le Cisco Certs 2020 que propose Global Knowledge explique les changements apportés, donne la cartographie des nouvelles certifications et les aligne sur les cours de formation actualisés. »

Global Knowledge conseille aux professionnels des TI de poursuivre leur certification en étant éclairés au sujet des changements qui entreront en vigueur en février 2020.

Lisa Jones a en outre précisé : « Les cours et les examens pris aujourd'hui permettront aux professionnels d'obtenir les nouvelles certifications et Cisco mettra en place des plans de transition pour ceux qui sont sur le point de commencer les préparations ou qui poursuivent actuellement une certification. Les professionnels ne devraient aucunement retarder l'acquisition des compétences essentielles, mais ils devraient être informés des changements. »

