MONTRÉAL, QC, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a fait parvenir au Tribunal administratif du travail des avis de grève pour les 7 et 8 juin 2021. En prévision de cette grève le Tribunal a rendu 47 décisions déclarant que les services essentiels convenus par entente sont suffisants pour assurer la santé ou la sécurité de la population.

La grève de 48 heures touche les établissements des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS), des centres de santé et de services sociaux (CISSS), le CHU de Québec-Université Laval, le Centre universitaire de santé McGill, le Groupe Champlain, le Pavillon Bellevue, le Groupe Shriners pour enfants, le CHSLD Age3, l'Institut de Cardiologie de Montréal, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - l'Université Laval, la Villa Medica inc., le Centre d'hébergement et de soins de longue durée Bourget inc., le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, la Résidence Angelica inc., l'Hôpital Marie-Clarac des Sœurs de Charité de Sainte-Marie (1995) inc., la Résidence Berthiaume-Du Tremblay, le Centre d'accueil Marcelle-Ferron inc., le Manoir Saint-Patrice inc., le CHSLD de la Côte Boisée inc. et le Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis inc

Le maintien des services essentiels comprend notamment les dispositions suivantes :

Le temps de grève s'exercera à tour de rôle, si cela est nécessaire, pour ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité publique;

Un salarié accomplissant seul les fonctions de son titre d'emploi ne doit pas interrompre la continuité des soins et des services si cela a pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique;

Le temps de grève s'établit en fonction des horaires normaux de travail des salariés habituellement affectés à chacune des catégories de soins ou de services et à chacune des unités de soins;

Le fonctionnement normal des unités de soins intensifs et d'urgence sera assuré, le cas échéant;

Le libre accès aux services des établissements sera assuré.

Les décisions concernant l'APTS peuvent être consultées sur le site Web du Tribunal sous la rubrique Décisions.

