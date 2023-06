Il est important de noter qu'aucun événement indésirable et qu'aucune plainte de consommateur n'ont été signalés. Aucun autre produit Nature's Bounty vendu au Canada n'est concerné par ce rappel.

Ces produits sont vendus chez des détaillants partout au Canada. Les consommateurs qui ont acheté ce produit doivent rechercher les codes de lot suivants :

Multivitamines gélifiées pour enfants Nature's Bounty de Disney :

Nature's Bounty Multivitamines gélifiées pour enfants Princesses de Disney, 12 x 60 gélifiés - 576001-03 EXP 02/2024

Nature's Bounty Multivitamines gélifiées pour enfants Princesses de Disney, 12 x 180 gélifiés - 576001-04 EXP 02/2024

Nature's Bounty Multivitamines gélifiées pour enfants Bagnoles de Disney/Pixar, 12 x 60 gélifiés - 575974-03 EXP 02/2024

Nature's Bounty Multivitamines gélifiées pour enfants Bagnoles de Disney/Pixar, 12 x 180 gélifiés - 575974-04 EXP 02/2024

Nature's Bounty Multivitamines gélifiées pour enfants Bagnoles de Disney/Pixar, 12 x 180 gélifiés - 593278-01 EXP 07/2024

Nature's Bounty Multivitamines gélifiées pour enfants Avengers de Marvel, 12 x 180 gélifiés - 584630-03 EXP 06/2024

Nature's Bounty Multivitamines gélifiées pour enfants Avengers de Marvel, 12 x 180 gélifiés - 587798-01 EXP 06/2024

Nature's Bounty Multivitamines gélifiées pour enfants Reine des neiges de Disney, 12 x 180 gélifiés - 581866-01 EXP 05/2024

Nature's Bounty Multivitamines gélifiées pour enfants Histoire de jouets de Disney/Pixar, 12 x 180 gélifiés - 584616-01 EXP 05/2024

Nature's Bounty Multivitamines gélifiées pour enfants Histoire de jouets de Disney/Pixar, 12 x 180 gélifiés - 579005-04 EXP 03/2024

Nature's Bounty Multivitamines gélifiées pour enfants Encanto de Disney, 12 x 180 gélifiés - 594019-01 EXP 08/2024

Nature's Bounty Multivitamines gélifiées pour enfants Encanto de Disney, 12 x 180 gélifiés - 587715-01 EXP 05/2024

Nous travaillons avec Santé Canada et nous émettons immédiatement un avis à tous nos clients qui ont reçu ces produits. Nous prenons les mesures nécessaires pour que tous les produits soient retirés des tablettes.

Les consommateurs qui ont acheté ces produits pour des enfants de moins de quatre ans doivent communiquer avec le Service aux consommateurs et fournir une photo du produit pour obtenir un remboursement, puis jeter le produit. Les coordonnées sont les suivantes :

Téléphone : 1 800 387-4636 de 10 h à 16 h HE

Courriel : [email protected] de 10 h à 18 h HE

À propos de Nature's Bounty

Nature's Bounty est un chef de file dans le domaine des suppléments vitaminés au Canada et propose une gamme de suppléments de vitamines, de minéraux et de plantes, ainsi que d'autres suppléments spéciaux. La marque novatrice offre une gamme complète de vitamines et de suppléments de haute qualité pour répondre à tous les besoins uniques et est fière d'être la marque de vitamines pour les cheveux, la peau et les ongles numéro 1 au Canada, ainsi que la marque de vitamines gélifiées numéro 1*.

* Données IQVIA, période se terminant le 16 juillet 2022

À propos de Nestlé Health Science

Nestlé Health Science est un chef de file de la science de la nutrition et une unité commerciale de Nestlé gérée à l'échelle internationale. Nous croyons en l'importance d'offrir la chance d'une vie plus saine grâce à la nutrition. Nous nous engageons à redéfinir la gestion de la santé en offrant une gamme complète de solutions de nutrition active, de nutrition médicale et de solutions pharmaceutiques basées sur la science. Notre vaste réseau de recherche, basé dans les centres de recherches et développement de Nestlé et chez nos partenaires externes, fournit les bases pour des produits qui peuvent aider les personnes à vivre les vies les plus saines possible.

SOURCE Nestle Canada Inc.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Ligne médias Nestlé, 416 218-2688, ou [email protected]