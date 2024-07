OTTAWA, ON, le 2 juill. 2024 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens économisent des milliers de dollars par année sur l'essence en passant sans tarder à l'électromobilité : pour la seule année 2023, il s'est immatriculé plus de 320 000 nouveaux véhicules électriques (VE). Afin qu'il soit plus abordable pour les Canadiens d'acheter, de recharger et d'utiliser des VE en route vers un avenir carboneutre, le gouvernement du Canada prend des mesures, notamment en facilitant l'accès aux bornes de recharge publiques grâce à d'importants investissements, à des recherches et à des partenariats avec le secteur privé et d'autres ordres de gouvernement.

Financement et demande de propositions

C'est dans cette optique qu'aujourd'hui le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a lancé une nouvelle demande de propositions dans le cadre du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ). La demande de propositions soutiendra le déploiement de bornes de recharge, y compris de niveau rapide, dans les lieux publics (p. ex. près des autoroutes et sur des terrains publics). Elle soutiendra aussi l'installation de bornes de recharge sur des terrains privés (stationnements d'immeubles résidentiels à logements multiples, lieux de travail, parcs de véhicules routiers, etc.). Les propositions seront acceptées jusqu'au 19 septembre 2024.

Les projets financés permettront d'installer des milliers de nouvelles bornes de recharge et d'ainsi poursuivre les progrès accomplis par le gouvernement du Canada en vue de l'installation de 84 500 bornes dans tout le pays, grâce entre autres au PIVEZ, à l'Initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène de la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et aux crédits incitatifs associés aussi bien à la norme sur la disponibilité des VE qu'au Règlement sur les combustibles propres.

Grâce aux investissements des provinces, des territoires, des municipalités, du secteur privé et du gouvernement fédéral, qui a financé 20 % des quelque 30 000 bornes publiques en service au Canada, le nombre de bornes a augmenté de 70 % au pays de 2022 à 2023, et il s'en installe des milliers d'autres chaque année.

Des outils et des recherches pour soutenir le déploiement

Aujourd'hui, Ressources naturelles Canada a rendu public le document Infrastructure de recharge pour les véhicules électriques au Canada : Prévisions actualisées des besoins de recharge des véhicules, de l'impact sur le réseau et des coûts pour tous les segments de véhicules . Ce rapport indépendant brosse un portrait de la recharge au pays, guide la prise de décisions et donne des indications sur les investissements requis de divers acteurs, notamment les provinces, les territoires, les municipalités et le secteur privé.

Le rapport de 2024 analyse en détail, à l'échelle régionale, les besoins de recharge pour véhicules légers et véhicules moyens et lourds, au public et au privé, ainsi que les besoins de préparation du réseau électrique et les investissements à y consacrer. Le rapport souligne la nécessité d'un effort concerté de tous les ordres de gouvernement, de l'industrie, des services d'utilité publique et d'autres acteurs du secteur privé pour accélérer encore le développement du réseau de recharge.

Par ailleurs, afin d'aider les investisseurs, les parties prenantes, les provinces, les territoires et les municipalités à choisir les meilleurs emplacements possibles pour l'installation de bornes, le gouvernement du Canada a produit la carte nationale de planification du réseau de recharge public.

Ces outils fondés sur des données objectives soutiendront l'installation de bornes de recharge publiques là où les besoins sont les plus grands, notamment le long des routes et autoroutes et dans les villes.

En passant à l'électromobilité, les Canadiens réduisent leurs coûts d'énergie et leurs émissions. Le gouvernement du Canada continuera de les aider à accélérer l'avènement d'un avenir carboneutre prospère, notamment en faisant en sorte que d'ici 2035 tous les véhicules de promenade neufs vendus au Canada soient des véhicules zéro émission, en soutenant le développement d'un réseau pancanadien de recharge public et en mettant en place une chaîne canadienne d'approvisionnement pour les VE qui créera des emplois durables bien rémunérés.

Citations

« Les Canadiens prennent le virage de l'électromobilité parce que c'est un excellent moyen d'économiser tout en améliorant la qualité de l'air dans nos villes et en luttant contre les changements climatiques. Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et mettons plus de bornes à la disposition des Canadiens là où ils habitent, travaillent, circulent et s'amusent. Aujourd'hui, nous avons lancé dans le cadre du PIVEZ une autre demande de propositions qui aidera à déployer des milliers de bornes de recharge de plus et permettra ainsi à un plus grand nombre de Canadiens de prendre la route vers un avenir carboneutre et prospère. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les centaines de milliers de Canadiens qui passent à l'électromobilité chaque année s'attendent à pouvoir recharger leurs véhicules de manière pratique, abordable et fiable, y compris dans les lieux publics. C'est justement ce que nous voulons leur offrir avec la demande de propositions annoncée aujourd'hui, qui investira dans l'installation de milliers de bornes et donnera au secteur privé et aux ordres de gouvernement les outils dont ils ont besoin pour déployer plus de bornes plus rapidement. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref



Grâce aux fonds qu'il investit dans les infrastructures de recharge pour VE, le gouvernement fédéral soutient la population canadienne en aplanissant les obstacles qui nuisent à l'adoption de VE, et ce, tout en favorisant les investissements et la croissance dans la chaîne canadienne d'approvisionnement en VE, notamment grâce aux Incitatifs pour les véhicules zéro émission de Transports Canada, un programme qui rend les véhicules zéro émission plus abordables pour les Canadiens et a reçu une enveloppe supplémentaire de 1,7 milliard de dollars dans le budget de 2022. Le budget de 2024 prévoit un nouveau crédit d'impôt de 10 % à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques applicable au coût des bâtiments utilisés pour des segments importants de la chaîne d'approvisionnement, pour les entreprises qui investissent au Canada dans les trois segments suivants : assemblage de véhicules électriques; production de batteries pour VE; production de matériaux actifs de cathodes. Le Fonds stratégique pour l'innovation a fait de grands progrès dans le secteur de l'automobile et des batteries ces dernières années. Depuis 2017, il a annoncé plus de 5,5 milliards de dollars d'investissements destinés à ce secteur, dont environ 5,3 milliards directement en appui à la transition vers la mobilité électrique. Les projets financés portent notamment sur la production de batteries (matériaux, composants et blocs), sur la construction de VE et sur le développement de composants de véhicules à faibles émissions de carbone (p. ex. pneus de la prochaine génération). L'extraction, le traitement et le recyclage des minéraux critiques bénéficient d'investissements de l'ordre de 3,8 milliards de dollars.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a affecté plus de 1,2 milliard de dollars en financement pour soutenir le déploiement de bornes de recharge de VE au pays.

a affecté plus de 1,2 milliard de dollars en financement pour soutenir le déploiement de bornes de recharge de VE au pays. Depuis 2019, le PIVEZ a soutenu le déploiement de plus de 40 000 bornes de recharge de VE (de niveaux 2 et 3) au total.

Le rapport de 2024 sur les besoins en infrastructures de recharge de VE actualise l'étude de 2022 commandée par RNCan, Projections mises à jour des besoins en infrastructure de recharge publique du Canada , en fonction de l'évolution des tendances dans le marché des VE, l'utilisation des bornes et les méthodes d'évaluation. Comme le mentionne le rapport : « Les résultats sont destinés à aider le gouvernement du Canada , ainsi que les gouvernements provinciaux et municipaux, les services publics et d'autres intervenants, à planifier la mise en place d'une infrastructure de recharge suffisante pour atteindre les objectifs du Canada. »

, en fonction de l'évolution des tendances dans le marché des VE, l'utilisation des bornes et les méthodes d'évaluation. En mai 2024, les programmes d'infrastructures de RNCan et l'Initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène de la BIC avaient déjà affecté des fonds pour l'installation de plus de 46 000 bornes de recharge au pays; plus de 14 000 de ces bornes financées par le fédéral sont déjà en service.

avaient déjà affecté des fonds pour l'installation de plus de 46 000 bornes de recharge au pays; plus de 14 000 de ces bornes financées par le fédéral sont déjà en service. Le déploiement des bornes de recharge de VE a connu une impressionnante croissance : de 45 % par année en moyenne depuis 2016, et un bond de 72 % entre 2022 et 2023.

un bond de 72 % entre 2023. Dans le budget de 2023, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser plus de 40 milliards de dollars pour soutenir le secteur canadien de l'électricité, y compris les améliorations à apporter au réseau électrique à l'appui des infrastructures de recharge pour VE.

s'est engagé à verser plus de 40 milliards de dollars pour soutenir le secteur canadien de l'électricité, y compris les améliorations à apporter au réseau électrique à l'appui des infrastructures de recharge pour VE. Cet investissement important contribue au développement du réseau de recharge pancanadien, et nous poursuivons notre travail en concertation avec tous les ordres de gouvernement, l'industrie, les services d'utilité publique et d'autres acteurs du secteur privé pour accélérer encore le déploiement de bornes.

Renseignements pertinents

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Carolyn Svonkin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 343-597-1725, [email protected]