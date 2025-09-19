Dans le communiqué GLOBAL X ANNONCE LES DISTRIBUTIONS BIMENSUELLES DE SEPTEMBRE 2025 POUR SA GAMME DE FNB, diffusé le 10-Sep-2025 par Global X Investments Canada Inc. sur le fil de presse CNW, la compagnie avise qu'une erreur s'est glissée dans la date de clôture des registres des FNB Global X Options d'achat couvertes de Bitcoin et FNB Global X Options d'achat couvertes de Bitcoin à rendement amélioré. Elle a été changée pour le 29 septembre 2025. La copie complète et corrigée suit :

GLOBAL X ANNONCE LES DISTRIBUTIONS BIMENSUELLES DE SEPTEMBRE 2025 POUR SA GAMME DE FNB

TORONTO, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») a le plaisir d'annoncer les montants des distributions par titre (les « distributions ») pour ses fonds négociés en bourse (les « FNB »), comme l'indiquent les tableaux ci-dessous.

Symbole

boursier Nom du FNB Date ex-dividende et date de clôture

des registres Jour de versement Distribution

en espèces

par titre BCCC FNB Global X Options d'achat

couvertes de Bitcoin 15 septembre 2025 22 septembre 2025 0,14000 $ BCCC.U(1) 0,14000 $ BCCC FNB Global X Options d'achat

couvertes de Bitcoin 29 septembre 2025 7 octobre 2025 0,14000 $ BCCC.U(1) 0,14000 $ BCCL FNB Global X Options d'achat

couvertes de Bitcoin à

rendement amélioré 15 septembre 2025 22 septembre 2025 0,17500 $ BCCL.U(2) 0,17500 $ BCCL FNB Global X Options d'achat

couvertes de Bitcoin

à rendement amélioré 29 septembre 2025 7 octobre 2025 0,17500 $ BCCL.U(2) 0,17500 $





(1) Les distributions du FNB Global X Options d'achat couvertes de Bitcoin sont déclarées et versées en dollars canadiens, y compris celles inscrites au symbole boursier BCCC.U négocié en dollars américains. Le taux de distribution équivalent en dollars américains pour BCCC.U est d'environ 0.10107 $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre BCCC.U négocié en dollars américains, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars américains. (2) Les distributions du FNB Global X Options d'achat couvertes de Bitcoin à rendement amélioré sont déclarées et versées en dollars canadiens, y compris celles inscrites au symbole boursier BCCC.U négocié en dollars américains. Le taux de distribution équivalent en dollars américains pour BCCL.U est d'environ 0.12634 $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre BCCC.U négocié en dollars américains, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars américains.

Les distributions des FNB varieront d'une période à l'autre. Pour en savoir plus sur les distributions, veuillez consulter le site www.GlobalX.ca.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de fonds offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 44 milliards de dollars en actifs sous gestion et 147 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Le versement des distributions, le cas échéant, n'est pas garanti et peut fluctuer à tout moment. Le versement de distributions ne doit pas être confondu avec la performance, le taux de rendement ou le rendement d'un fonds négocié en bourse (« FNB »). Si les distributions versées par le FNB sont supérieures au rendement de ce dernier, les distributions versées peuvent inclure un remboursement de capital et l'investissement initial de l'investisseur diminuera. Un remboursement de capital n'est pas imposable pour l'investisseur, mais il réduit généralement le prix de base rajusté des titres détenus à des fins fiscales. Les distributions sont versées à la suite de gains en capital réalisés par un FNB, et les revenus et dividendes gagnés par un FNB sont imposables pour l'investisseur dans l'année où ils sont versés. Le prix de base rajusté de l'investisseur sera réduit du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté de l'investisseur est inférieur à zéro, celui-ci réalisera des plus-values égales au montant inférieur à zéro. Les dates de distribution futures peuvent être modifiées à tout moment. Pour tenir compte du fait que ces distributions ont été attribuées aux investisseurs à des fins fiscales, les montants de ces distributions doivent être ajoutés au prix de base rajusté des parts détenues. La caractérisation des distributions, le cas échéant, à des fins fiscales (dividendes, autres revenus, plus-values, etc.) ne sera connue avec certitude qu'après la fin de l'année d'imposition du FNB. Par conséquent, les investisseurs seront informés de la caractérisation fiscale après la fin de l'exercice et non lors de chaque distribution, le cas échéant. À des fins fiscales, ces montants seront déclarés chaque année par les courtiers sur les relevés fiscaux officiels. Reportez-vous à la politique de distribution du FNB applicable dans le prospectus pour obtenir de plus amples renseignements.

Le FNB Global X Options d'achat couvertes de Bitcoin (BCCC) et le FNB Global X Options d'achat couvertes de Bitcoin à rendement amélioré (BCCL) sont des fonds communs de placement alternatifs négociés en bourse qui investissent dans d'autres fonds communs de placement non traditionnels qui investissent, directement ou indirectement, dans le bitcoin. Il existe des risques inhérents associés aux produits liés aux crypto-actifs, y compris Bitcoin Futures. Bien que Bitcoin Futures soit négocié sur une bourse réglementée et autorisé par des contreparties centrales réglementées, l'exposition directe ou indirecte au niveau de risque élevé de Bitcoin Futures ne convient pas à tous les types d'investisseurs. Compte tenu de la nature spéculative du bitcoin et de la volatilité des marchés des devises numériques, rien ne garantit que le BCCC ou le BCCL seront en mesure d'atteindre leurs objectifs de placement respectifs. Un investissement dans le BCCC ou le BCCL ne constitue pas un programme d'investissement complet et ne convient qu'aux investisseurs qui ont une compréhension approfondie du Bitcoin et la capacité d'absorber une partie ou la totalité de leur investissement. Un investissement dans le BCCC ou le BCCL est considéré comme un risque élevé.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits négociés en bourse gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

© 2025 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

