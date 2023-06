AKWESASNE, QC, le 19 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec contribuera pour 115 000 $ au projet de rénovation du bâtiment de l'église Saint-Régis, située à Akwesasne. Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, en a fait l'annonce aujourd'hui. Le montant accordé proviendra du Fonds d'initiatives autochtones IV, volet Infrastructure communautaire.

Les travaux prévus permettront de remettre à neuf certaines structures de l'église, notamment des murs de pierre et des éléments de finition en bois de la façade et du clocher qui ont été éprouvés par le passage du temps et le rude climat des abords du fleuve Saint-Laurent. Le montant accordé par le gouvernement représente la moitié du coût total du projet, l'autre moitié sera assumée par l'église Saint-Régis. La paroisse de Saint-Régis, qui est responsable de la gestion des lieux et de l'organisation des activités religieuses dans le bâtiment, supervisera la réalisation des travaux. La majorité des ouvriers embauchés aux fins de ce projet est membre de la communauté mohawk d'Akwesasne.

L'église Saint-Régis, construite en 1795, a une grande valeur patrimoniale vu son caractère ancestral, son potentiel archéologique et ses liens profonds avec le développement de la communauté mohawk d'Akwesasne. Il s'agit de l'un des édifices les plus anciens de la région.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir les travaux de rénovation de l'église Saint-Régis, qui a une très grande valeur patrimoniale et demeure régulièrement fréquentée par les fidèles de la communauté mohawk d'Akwesasne. La réalisation des travaux permettra de préserver ce véritable bijou architectural et de garantir son intégrité à long terme, au bénéfice de ses usagers et des visiteurs venus voir l'un des plus beaux vestiges du 18e siècle dans la région du Haut-Saint-Laurent. J'ai espoir que d'autres initiatives comme celle-ci verront le jour dans les communautés. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Grâce aux fonds recueillis par l'Église et ses paroissiens, certaines de ces réparations ont pu être complétées, mais il reste encore beaucoup de restauration et de réparations à régler. Nos prières ont été exaucées; avec ces fonds, le projet sera achevé. La prochaine phase sera de peindre l'intérieur de l'église. »

Père Jérôme Pastores

« Nous sommes heureux de faire partie du projet de réparation du clocher de l'église Mission Saint-Régis et nous apprécions le soutien du gouvernement pour le préserver. Les bâtiments historiques racontent une histoire sur Akwesasne et ils servent de points de repère dans la communauté. Les paroissiens de l'église continuent de demander de l'aide pour entretenir l'église et le clocher, et nous sommes donc reconnaissants de ce partenariat pour soutenir leurs efforts. »

Grand Chef Abram Benedict

« Je suis heureuse de voir ce travail de reconstruction de ce joyau de la circonscription et de la communauté. Il est important pour la population d'Akwesasne de préserver ce site qui a également une grande valeur archéologique. »

Carole Mallette, députée de Huntingdon

Liens connexes :

www.autochtones.gouv.qc.ca/

www.facebook.com/AutochtonesQc

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Renseignements: Source : Magalie Lapointe, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Affaires autochtones, Tél. : 450 502-6873 ; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 781-9520, [email protected]