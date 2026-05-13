Dans le communiqué Ardent Mills désigne Erik Wibholm comme vice–président exécutif, Gestion du risque et des activités de marché, diffusé le 12 mai 2026 par Ardent Mills sur le flux CNW, nous sommes informés par la société que des changements ont été apportés. La version complète corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin:

Ardent Mills désigne Erik Wibholm comme vice–président exécutif, Gestion du risque et des activités de marché

DENVER, le 12 mai 2026 /CNW/ -- Ardent Mills, un chef de file dans la mouture de farine et les ingrédients, annonce aujourd'hui la nomination d'Erik Wibholm comme vice-président exécutif, Gestion du risque et des activités de marché, à compter du 26 mai 2026. Il fera partie de l'équipe de direction et dirigera la gestion du risque et les activités liées aux marchés des matières premières, en plus de superviser l'équipe Gestion du risque client, qui aide les clients à mieux comprendre et gérer le risque.

« Nos capacités en gestion du risque sont un avantage stratégique important -- autant pour aider nos clients à réussir que pour gérer nos propres opérations, » a déclaré Sheryl Wallace, chef de la direction d'Ardent Mills. « L'expérience mondiale d'Erik et son leadership seront déterminants alors que nous poursuivons notre navigation des marchés, la gestion de notre réseau et la création de valeur pour nos clients dans un secteur alimentaire en pleine évolution. »

Avant de se joindre à Ardent Mills, M. Wibholm travaillait chez Cargill, où il était directeur général principal, Global Oilseeds. Il y dirigeait les activités de marché, la stratégie commerciale et la gestion du risque pour un portefeuille mondial complexe. Avec plus de 25 ans d'expérience dans les marchés agricoles, il possède une grande expertise du blé à l'échelle internationale, ayant dirigé des équipes en Australie et en Europe, ainsi qu'un solide parcours en création de culture, en gestion d'équipes performantes et en obtention de résultats.

« Ardent Mills occupe une place unique au centre de la chaîne de valeur, un rôle encore plus important dans un environnement de marché qui change rapidement » a déclaré M. Wibholm. « Je suis impatient de travailler avec l'équipe pour renforcer nos capacités de gestion du risque, améliorer la performance et aider à positionner l'entreprise pour un succès durable en guidant le changement et en offrant fiabilité et constance à nos clients. »

Il succède à Mike Miller, qui prend sa retraite après une carrière remarquable de 12 ans chez Ardent Mills et plus de 35 ans dans les secteurs agricole et alimentaire. Mike a joué un rôle essentiel dans la construction et l'évolution de l'organisation de gestion du risque, en établissant des capacités robustes et une culture d'exécution disciplinée qui continueront de façonner l'entreprise. Son impact se prolongera à travers la solidité de l'organisation qu'il a contribué à créer, la valeur livrée aux clients et ses contributions à l'industrie, notamment grâce à son engagement auprès de MIAX Futures Exchange, de la National Grain and Feed Association et du comité consultatif du J.P. Morgan Center for Commodities de l'Université du Colorado à Denver.

À propos d'Ardent Mills

Ardent Mills transforme la manière dont le monde est nourri en connectant les consommateurs à des solutions végétales savoureuses et innovantes. En tant que partenaires de premier plan en mouture de farine et en ingrédients fonctionnels, nous contribuons à la prospérité de nos clients et de nos communautés. Notre portefeuille d'ingrédients traditionnels et spécialisés soutient la création des aliments qui se retrouvent sur toutes les tables. Guidées par un engagement envers l'innovation, la santé, le bien-être et la durabilité, nos équipes développent des procédés et produits qui reflètent les tendances nutritionnelles et les attentes des consommateurs. Basée à Denver, au Colorado, Ardent Mills exploite plus de 40 sites aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico.

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Correction : le lien dans la première phrase a été mis à jour à partir d'une version antérieure de cette version.

SOURCE Ardent Mills