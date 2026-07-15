/C O R R E C T I O N -- Alfar Capital Management GP Inc/

Dans le communiqué Alfar Capital réunit la plus importante main-d'œuvre en toiture au Québec pour bâtir un chef de file dans l'Est du Canada, aux côtés de Walter Capital, diffusé le 14-Jul-2026 par Alfar Capital Management GP Inc via PR Newswire, la société nous informe que des modifications ont été apportées. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :

Toitures Couture et Couverture Montréal-Nord annoncent un partenariat stratégique, appuyé par Alfar Capital et Walter Capital Partners, pour mener la consolidation du marché de la réfection de toitures dans l'Est du Canada

MONTREAL, July 14, 2026 /CNW/ - Toitures Couture, spécialisée dans la réfection et l'entretien de toitures pour les propriétaires et gestionnaires d'immeubles commerciaux et industriels, et Couverture Montréal-Nord, qui possède une présence établie et complémentaire dans la réfection de toitures institutionnelles et du secteur public d'envergure, annoncent un partenariat stratégique visant à poursuivre une stratégie de croissance disciplinée axée sur l'expansion des opérations, le renforcement des capacités de service et l'établissement de partenariats sélectifs avec des entrepreneurs de premier plan afin de bâtir la plateforme chef de file en réfection de toitures dans l'Est du Canada.

Le soutien d'Alfar Capital et de Walter Capital Partners, deux firmes montréalaises de capital-investissement entrepreneuriales, renforce les capacités de développement corporatif et d'acquisition de la plateforme, de même que son accès à du capital de croissance.

Ce premier partenariat réunit 330 travailleurs spécialisés, le plus important effectif en toiture au Québec, et ouvre la voie à de futurs partenariats avec des entreprises de premier plan, alors que la plateforme cherche à accélérer sa croissance dans un marché fragmenté et marqué par une rareté de main-d'œuvre en s'associant à des entrepreneurs partageant la volonté de prendre les devants dans la création d'un chef de file dans l'Est du Canada.

Les deux entreprises continueront d'opérer avec leurs équipes, marques, sièges sociaux, clients et dirigeants respectifs à la barre des activités quotidiennes, tout en identifiant les meilleures opportunités de collaboration et en maintenant leur engagement de longue date envers la qualité.

L'expertise combinée de Toitures Couture et de Couverture Montréal-Nord couvre l'ensemble des services, segments de marché et canaux de vente pour les clients de la grande région de Montréal, préparant le terrain pour l'accélération des initiatives de croissance et l'expansion par l'entremise de futurs partenariats dans le reste du Québec, en Ontario et dans les Maritimes.

« Ce partenariat nous permet d'aller encore plus loin dans notre engagement à élever les standards de notre industrie en mettant de l'avant la stratégie, l'expertise et la culture qui ont fait de nous une référence », a déclaré Maryse Couture, Présidente de Toitures Couture.

Pierre-Olivier Nadeau, Président de Couverture Montréal-Nord, a commenté : « Nous réunissons des expertises complémentaires, des ressources importantes et une vision commune de croissance à long terme. Tout en préservant les identités qui ont fait notre succès respectif, ce partenariat nous permettra d'accélérer notre développement, de mieux servir nos clients et de jouer un rôle de premier plan dans la consolidation du marché de la réfection de toitures dans l'Est du Canada. »

« L'emphase inégalée au Québec mise par Toitures Couture sur l'entretien à travers sa division dédiée aux services, combinée aux capacités techniques distinctives de Couverture Montréal-Nord dans les projets institutionnels complexes, établit les bases d'une approche opérationnelle de premier plan à partir de laquelle nous lançons notre plateforme », a déclaré Éric Phaneuf, Président chez Walter Capital Partners.

« Le marché de la toiture dans l'Est du Canada demeure fragmenté, et nous saisissons l'occasion de réunir deux des noms les plus respectés du marché au Québec. Ensemble, ils établissent un nouveau standard pour la région », a déclaré Fares Kabbani, Fondateur d'Alfar Capital.

Banque Scotia a agi à titre de prêteur dans le cadre de la transaction. Cafa Financement Corporatif (Philippe Rodrigue) a agi à titre de conseiller financier de Toitures Couture. Fasken a agi à titre de conseiller juridique d'Alfar Capital et de Walter Capital Partners, et KPMG à titre de conseiller en diligence financière et fiscale.

À propos d'Alfar Capital

Alfar Capital est un fonds de capital‑investissement destiné aux entrepreneurs qui s'appuie sur une approche diversifiée afin de générer des rendements supérieurs. Composée d'entrepreneurs chevronnés affichant un solide historique de partenariats réussis, l'équipe d'Alfar Capital comprend les défis auxquels font face les dirigeants d'entreprise et les accompagne dans l'atteinte de leurs ambitions de croissance à long terme.

www.alfarcap.com/fr/

À propos de Walter Capital Partners

Walter Capital Partners est une société de capital-investissement entrepreneuriale axée sur la croissance durable et la création de valeur à long terme en partenariat avec des entreprises de taille moyenne. La firme collabore activement avec des entrepreneurs et des équipes de gestion, en leur offrant un soutien financier, stratégique, opérationnel et en matière d'acquisitions afin d'accélérer leur croissance selon une approche à long terme, comprenant que le développement d'entreprises solides nécessite du temps et de la conviction.

www.waltercapital.ca/fr/

À propos de Toitures Couture

Fondée en 1981, Toitures Couture est une entreprise spécialisée en réfection de toitures servant les propriétaires et gestionnaires d'immeubles industriels et commerciaux. L'entreprise fournit des services de réfection de toitures, ainsi que des services d'inspection, de réparation et d'entretien par l'entremise de sa division dédiée Groupe Maintenance Couture. Avec plus de 45 ans d'expérience et plus de 130 employés, Toitures Couture a bâti une solide position de marché comme partenaire de confiance, doté d'une expertise reconnue dans les projets industriels complexes.

www.toiturecouture.com

À propos de Couverture Montréal-Nord

Fondée en 1954, Couverture Montréal-Nord est une entreprise bien établie spécialisée en réfection de toitures, desservant le secteur commercial, industriel et institutionnel. L'entreprise offre une gamme complète de services, incluant l'inspection, la réparation, l'entretien, l'installation et le remplacement de toitures. Avec plus de 70 ans d'expérience et plus de 200 employés, Couverture Montréal-Nord détient une position solide sur le marché à titre de partenaire de confiance pour les projets de grande envergure et de nature complexe.

www.couverturemontrealnord.com

Une version antérieure de ce communiqué contenait par erreur une version qui n'était pas finale

SOURCE Alfar Capital Management GP Inc

Fares Kabbani, [email protected]