Alfar Capital réunit la plus importante main-d'œuvre en toiture au Québec pour bâtir un chef de file dans l'Est du Canada, aux côtés de Walter Capital

MONTREAL, July 14, 2026 /CNW/ - Alfar Capital s'est associé à Toiture Couture et à Couverture Montréal-Nord qui unissent leurs forces pour former une plateforme de réfection de toitures appelée à mener la consolidation dans l'Est du Canada, de concert avec Walter Capital Partners.

Établie à Montréal, Toiture Couture s'est fait connaître dans la réfection et l'entretien de toitures auprès des propriétaires et gestionnaires d'immeubles commerciaux et industriels, en partie par l'entremise de sa division spécialisée Groupe Maintenance Couture. Couverture Montréal-Nord apporte une expertise technique approfondie dans les projets institutionnels de grande envergure. À elles deux, elles couvrent toute la gamme des services, des marchés et des canaux de vente dans la grande région de Montréal.

Ensemble, les deux entreprises emploient 330 personnes, soit la plus importante main-d'œuvre en toiture au Québec. Dans un marché marqué par la pénurie de main-d'œuvre et la fragmentation, cette envergure constitue l'avantage le plus net de la plateforme et la base sur laquelle Alfar entend bâtir grâce à de nouveaux partenariats au Québec, en Ontario et dans les Maritimes.

Les actionnaires de Toiture Couture et de Couverture Montréal-Nord conservent une participation importante aux côtés d'Alfar Capital et de Walter Capital Partners, et continuent de diriger leurs entreprises. Cette continuité reflète l'approche d'Alfar : appuyer des dirigeants chevronnés et leur donner le capital et le soutien nécessaires à leur croissance.

« L'attention inégalée que porte Toiture Couture à l'entretien au Québec grâce à sa division de services spécialisée, combinée aux capacités techniques distinctives de Couverture Montréal-Nord dans les projets institutionnels complexes, nous offre un modèle opérationnel de premier ordre pour lancer cette plateforme. C'est le type de partenariat pour lequel Alfar a été conçu : appuyer des entrepreneurs chevronnés et leur donner le capital et le soutien opérationnel nécessaires à leur croissance », a déclaré Fares Kabbani, fondateur et associé directeur d'Alfar Capital.

« Ce partenariat nous permet d'aller encore plus loin dans notre engagement à élever les standards de notre industrie en mettant de l'avant la stratégie, l'expertise et la culture qui ont fait de nous une référence », a déclaré Maryse Couture, présidente de Toiture Couture.

Pierre-Olivier Nadeau, président de Couverture Montréal-Nord, a commenté : « Nous réunissons des expertises complémentaires, des ressources importantes et une vision commune de croissance à long terme. Tout en préservant les identités qui ont fait notre succès respectif, ce partenariat nous permettra d'accélérer notre développement, de mieux servir nos clients et de jouer un rôle de premier plan dans la consolidation du marché de la réfection de toitures dans l'Est du Canada. »

À propos de Toiture Couture

Fondée en 1981, Toiture Couture est un entrepreneur en réfection de toitures bien établi au service des propriétaires et gestionnaires d'immeubles industriels et commerciaux. L'entreprise offre des services de réfection de toitures, ainsi que des services d'inspection, de réparation et d'entretien par l'entremise de sa division spécialisée Groupe Maintenance Couture. Forte de plus de 45 ans d'expérience et de plus de 130 employés, Toiture Couture s'est bâti une solide position sur le marché à titre de partenaire de confiance reconnu pour son expertise dans les projets industriels complexes.

www.toiturecouture.com/fr/

À propos de Couverture Montréal-Nord

Fondée en 1954, Couverture Montréal-Nord est un entrepreneur en réfection de toitures bien établi au service des secteurs commercial, industriel et institutionnel. L'entreprise offre des services complets, dont l'inspection, la réparation, l'entretien, l'installation et le remplacement de toitures. Forte de plus de 70 ans d'expérience et de plus de 200 employés, Couverture Montréal-Nord occupe une solide position sur le marché à titre de partenaire de confiance pour les projets d'envergure et complexes.

www.couverturemontrealnord.com

À propos d'Alfar Capital

Alfar Capital est un fonds de capital-investissement pour les entrepreneurs qui met à profit un éventail de stratégies diversifiées pour générer des rendements supérieurs. L'équipe d'Alfar, composée d'entrepreneurs chevronnés forts d'un long historique de partenariats fructueux, comprend les défis auxquels font face les propriétaires d'entreprise et dispose de l'expertise opérationnelle pour soutenir leurs ambitions de croissance à long terme.

www.alfarcap.com

SOURCE Alfar Capital Management GP Inc

Fares Kabbani, [email protected]