ATTENTION JOURNALISTES, RÉDACTEURS EN CHEF ET COORDONNATEURS DE PRIX * // Appel de candidatures Prix Hillman du journalisme canadien, Date limite : 15 janvier 2020

Le prix annuel honore l'excellence du journalisme au service du bien commun.

TORONTO, le 5 nov. 2019 /CNW/ - La Sidney Hillman Foundation accepte maintenant les candidatures pour le Prix canadien Hillman 2020 qui récompense l'excellence en journalisme d'enquête.

Le Prix Hillman récompense un reportage de la presse écrite, numérique ou électronique, qui met en lumière des injustices sociales ou économiques et qui est susceptible d'influencer les politiques publiques.

Les candidatures retenues seront évaluées selon les critères suivants :

Importance du sujet pour l'intérêt général

Savoir-faire et audace nécessaires à l'enquête

Art de présenter l'information et portée du reportage

Admissibilité: Les reportages doivent avoir été publiés ou diffusés en 2019 et avoir fait l'objet d'une large diffusion auprès du public canadien. Pour participer, il suffit d'envoyer en ligne le matériel journalistique ainsi qu'une lettre d'accompagnement expliquant les raisons pour lesquelles le reportage répond aux critères. Inscrivez-vous ici. Il n'y a aucuns frais d'inscription.

Le lauréat du Prix canadien Hillman sera récompensé d'un certificat de reconnaissance, d'une somme de 5 000 dollars et d'une invitation à assister à la cérémonie de remise du Prix américain Hillman à New York.

Cette année, un prix distinct sera également remis pour commémorer le 10e anniversaire du prix Hillman au Canada. Ce prix spécial sera présenté à un individu ou à une organisation en reconnaissance du travail remarquable accompli au cours des 10 dernières années dans le but d'améliorer la qualité de vie des Canadiens.

Parmi les lauréats du Prix HiIlmann du journalisme canadien figurent The Toronto Star, The Globe and Mail, The Hamilton Spectator, The Calgary Herald, The Edmonton Journal, CBC/Radio-Canada et TVO.

Jury:

Cette année, le jury canadien est composé de Tony Burman, ancien directeur général d'Al Jazeera English et rédacteur en chef des nouvelles à CBC; Garvia Bailey, journaliste culturelle, animatrice et productrice et Bonnie Brown, productrice de documentaires et des nouvelles à CBC Radio et CBC Television.

Calendrier:

15 janvier 2020: Date limite d'inscription

Mi-mars 2020: Annonce du gagnant

26 mars 2020: Cérémonie de remise du Prix Hillman du Canada à Toronto

4 mai 2019: Cérémonie de remise du Prix Hillman des États-Unis à New York

«Le journalisme d'enquête défend la vérité et le principe de responsabilité. Il est essentiel à notre société», a déclaré Alex Dagg, directrice des politiques publiques d'Airbnb Canada et membre du conseil d'administration de Hillman. «La Fondation Hillman est fière de soutenir le travail du journalisme d'investigation et de s'engager auprès des journalistes qui travaillent chaque jour pour défendre le droit des citoyens à l'information et pour leur donner plus de pouvoir. Nous avons très hâte de voir les candidatures pour 2019. »

Depuis 1950 aux États-Unis et 2011 au Canada, la Sidney Hillman Foundation rend hommage à des journalistes, des écrivains et des personnalités publiques qui luttent pour la justice sociale et de meilleures politiques publiques pour le bien commun. Sidney Hillman a été président fondateur du syndicat des travailleurs américains du textile et du vêtement (Amalgamated Clothing and Textile Workers Union of America), prédécesseur de la Workers United, SEIU. Artisan du New Deal, Sidney Hillman s'est battu pour créer un mouvement syndical dynamique qui s'est ramifié et a influencé tous les aspects de la vie des travailleurs.

Renseignements: Pour toute question liée aux candidatures, veuillez communiquer avec : Courtney Radic, 416-427-5041 ou courtney@hillmanfoundation.org ; Pour des renseignements sur le Prix Hillman, veuillez consulter hillmanfoundation.org.