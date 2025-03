WINNIPEG, MB, le 13 mars 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, et Jason Oliver, président du centre communautaire Riverview.

Date : Vendredi 14 mars 2025



Heure : 18 h 00 [HAC]



Lieu : Centre communautaire Riverview

90 avenue Ashland

Winnipeg (Manitoba) R3L 1K6

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez-vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Krista Fraser-Kruck, Directrice générale, Centre communautaire Riverview, [email protected]