Amazon Canada a annoncé Aujourd'hui une collaboration avec la championne canadienne de tennis Bianca Andreescu pour célébrer l'été. Que vous soyez pro du tennis ou néophyte, Alexa a quelque chose qui peut vous intéresser. Les amateurs de tennis pourront en apprendre plus sur Bianca, et pourront même adopter sa routine des jours de match avec Alexa. Ils pourront entendre Bianca parler de son quotidien, de son entraînement et découvrir ses secrets pour rester motivée. Il suffit de demander : « Alexa, qu'est-ce que je peux demander à Bianca? » pour commencer.

De plus, vous aurez l'occasion de tester vos connaissances sur le tennis avec Alexa. Vous pensez pouvoir gagner le Grand Chelem et répondre correctement aux 4 questions du quiz sur le tennis? Ceux qui feront un match parfait et répondront correctement à toutes les questions entendront un message de félicitations de la part de Bianca. Dites simplement : « Alexa, lance le quiz sur le tennis. »

« Même en tant que personne qui passe beaucoup de temps à s'entraîner pour des défis important, rien ne pouvait me préparer pour la dernière année et demie », a déclaré Bianca Andreescu. « C'est pourquoi j'ai été vraiment enthousiaste à l'idée de prêter ma voix à l'expérience estivale d'Alexa, de partager des messages inspirants et des histoires avec les Canadiens alors que nous retrouvons le chemin vers une nouvelle normalité. J'espère que tout le monde passe un bel été! »

Alexa propose plusieurs options pour se divertir tout au long de l'été. Si vous dites : « Alexa, célébre l'été. », Alexa répondra avec une surprise rafraîchissan­te. Essayez aussi de demander :

« Alexa, un conseil de Bianca Andreescu? »

« Alexa, qui est ton athlète préféré? »

« Alexa, apprends-moi quelque chose sur l'été aujourd'hui»

« Alexa, comment Bianca Andreescu reste-t-elle motivée? »

« Alexa, motive-moi. »

« Alexa, mode commentateur »

« Alexa, qui est l'athlète du jour? »

« Alexa, démarre la routine des jours de match de Bianca. »

« L'équipe Alexa Canada se concentre sur la création d'expériences amusantes et attrayantes pour rendre chaque journée spéciale », a déclaré Céline Lee, directrice nationale du Canada, Amazon Alexa. « Que vous célébriez à la maison ou que vous retourniez aux événements présentiels, nos expériences Alexa reflètent l'importance pour les clients au Canada de rester connectés, de se tenir motivés les uns les autres et de s'amuser cet été. »

Amazon soutient également les petites et moyennes entreprises locales en dirigeant les client d'Amazon vers la page dédiée uniquement aux PME canadiennes.. Dites « Alexa, supporte les petites entreprises », pour qu'Alexa recommande des produits d'entreprises canadiennes sur Amazon, notamment des jouets et des jeux pour la famille, des articles pour la maison et la cuisine ou des produits de beauté pour l'été.

Le contenu estival d'Alexa est disponible dès aujourd'hui, exclusivement via Amazon Echo, Amazon Echo Show, l'application Alexa et d'autres appareils Alexa. Cliquez ici pour en savoir plus.



