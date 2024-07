Zoo de Granby - Les travailleuses et travailleurs votent la grève générale illimitée

GRANBY, QC, le 26 juill. 2024 /CNW/ - Réunis en assemblée générale cet avant-midi, les quelque 130 techniciens vétérinaires et soins animaliers, naturalistes-interprètes, mécaniciens, menuisiers ainsi que du personnel administratif du Zoo de Granby se sont prononcés à 91 % en faveur de la grève générale illimitée, par scrutin secret. Celle-ci sera déclenchée au moment opportun.

Pour le syndicat, il s'agit là d'une réponse sans équivoque aux propos du PDG du zoo, Paul Gosselin. La semaine dernière, celui-ci demandait, par l'entremise des médias, ce que travailleuses et les travailleurs pensent véritablement des offres présentées à leur comité de négociation.

Rappelons que les membres du syndicat ont exercé leur droit de grève pour une première journée, le 9 juillet. Une seconde séquence de sept journées de grève a débuté le 20 juillet. Début juillet, ils avaient voté en faveur d'une banque de 10 journées de grève.

« Les membres ont été déçus du rapport de négociation, explique le vice-président du syndicat, Alexandre Gilbert. Nous espérons toutes et tous retrouver le travail que nous aimons le plus rapidement possible. Mais pas à n'importe quelles conditions ! Pour nous, il est incontournable de régler la négociation maintenant. Nous avons assez attendu. La partie patronale doit se mettre en mode règlement sans plus attendre. »

Ces travailleuses et travailleurs du Zoo de Granby sont notamment responsables de la santé et du bien-être des animaux, du bon déroulement des activités sur le site, des animations de même que, plus globalement, de l'expérience client. Ils visent la modernisation de la convention collective, notamment pour assurer une meilleure stabilité des emplois, pour faciliter la conciliation famille-travail-études et pour favoriser l'attraction et la rétention du personnel.

« L'ingrédient secret du succès au Zoo de Granby, c'est les travailleuses et travailleurs, explique le vice-président de la Fédération du commerce-CSN, Serge Monette. Ce sont eux qui mettent de la magie dans les yeux des visiteurs, jeunes et moins jeunes. C'est dans l'intérêt du zoo de reconnaître l'apport inestimable de ses salarié-es. Nous souhaitons que la partie patronale s'engage enfin dans une véritable négociation ! »

OBNL

« Doit-on rappeler que le zoo relève d'un organisme à but non lucratif (OBNL) ?, enchaîne le président du Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN, Denis Beaudin. Or, l'employeur se comporte comme certains des pires que l'on connait dans le secteur privé : ultimatums à la table de négo ; embauche d'un cabinet de relations publiques ; recours à trois avocats de deux cabinets différents pour multiplier les embûches légales. Nous sommes convaincus que si la Société Zoologique de Granby mettait autant de ressources et d'énergie à la négo pour trouver des solutions, nous aurions déjà pu conclure une entente satisfaisante ».

À propos

Le Syndicat national des salarié-es de la société zoologique de Granby (CSN) section maintenance et gardiens représente environ 130 membres. La FC-CSN compte plus de 325 syndicats affiliés représentant 30 000 membres œuvrant dans le domaine privé. Le Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN regroupe quelque 12 500 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, réunis au sein de 120 syndicats sur une base régionale.

