Avis aux médias - Les employé-es du Zoo de Granby veulent travailler au Biodôme de Montréal

MONTRÉAL, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Ce jeudi 12 septembre, des travailleuses et des travailleurs en lock-out du Zoo de Granby se déplaceront au Biodôme de Montréal pour présenter leur CV et espérer trouver un emploi dans cet autre établissement consacré aux animaux.

Les 130 employé-es du Zoo de Granby sont sans salaire depuis maintenant un mois et demi, soit depuis le moment où l'employeur les a mis à la rue sans raison valable. Une décision inhumaine ! Alors que la négociation avait commencé en février dernier, elle achoppe encore aujourd'hui sur des questions normatives.

Quoi :

Dépôt collectif de CV au Biodôme par plus de 40 employé-es du Zoo de Granby

Qui :

Plus de 40 employé-es du zoo

Alexandre Laviolette, président de la Fédération du commerce-CSN

Quand :

Jeudi 12 septembre à 10 h

Où :

Devant le Biodôme, sur le trottoir, vis-à-vis du 4777 Pierre-de-Coubertin

À propos

Le Syndicat national des salarié-es de la Société Zoologique de Granby-CSN représente notamment 130 salarié-es en lock-out, dont des techniciennes et des techniciens vétérinaires et en soins animaliers, des naturalistes-interprètes, des mécaniciens, des menuisiers ainsi que des membres du personnel administratif du Zoo de Granby. La Fédération du commerce (FC-CSN) compte plus de 325 syndicats affiliés représentant 30 000 membres œuvrant dans le domaine privé. Pour sa part, le Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN regroupe quelque 12 500 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, réunis au sein de 120 syndicats sur une base régionale.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

