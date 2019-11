Zoetis est fière d'avoir reçu la certification Great Place to Work® Canada

KIRKLAND, QC, le 7 nov. 2019 /CNW/ - Zoetis Canada est fière d'avoir reçu une certification et d'être listée par Great Place to Work® Canada. L'entreprise basée à Kirkland au Québec compte quelque 55 employés au siège social, et plus de 160 à travers le pays.

« Nous croyons que notre succès repose sur nos employés, notre culture et nos valeurs fondamentales, explique Jair Garcia, vice-président principal de Zoetis pour le Canada et le nord de l'Amérique latine. Nous encourageons nos employés à relever des défis afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs de carrière et combler leurs aspirations, tout en maintenant un équilibre avec leur vie personnelle. »

Parmi les avantages à offrir pour obtenir la certification, Zoetis propose :

Programmes de développement de carrière ;

Salaires et avantages sociaux compétitifs ;

Programmes de reconnaissance de nos valeurs et remises de prix ;

Horaires flexibles.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work® fait figure d'autorité en matière de culture d'entreprise basée sur la confiance et la performance. Grâce à des outils d'évaluation exclusifs, des services consultatifs et des programmes de certification, l'organisation recense les meilleurs lieux de travail à l'échelle nationale, incluant les listes publiées par le journal The Globe and Mail (Canada) et le magazine Fortune (États-Unis). Great Place to Work® fournit les repères, le cadre et l'expertise nécessaires afin de créer, maintenir et récompenser des cultures d'entreprise exceptionnelles.

À propos de Zoetis

Zoetis, chef de file de la santé animale, est une société qui s'emploie à soutenir sa clientèle et les activités commerciales de celle-ci. S'appuyant sur plus de 65 ans d'expérience en santé animale, Zoetis découvre, développe, fabrique et commercialise des médicaments, des vaccins et des produits de diagnostic, en plus d'offrir des appareils, des tests génétiques et un large éventail de services. Zoetis sert des médecins vétérinaires, des agriculteurs et des personnes qui élèvent et soignent des animaux de ferme et de compagnie et vend ses produits dans plus de 100 pays. En 2018, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires annuel de 5,8 milliards de dollars et comptait environ 10 000 employés. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.zoetis.com.

