Oui, c'est blanc. Mais pas n'importe quel blanc. L'original. Le fondement. La première couche essentielle qui met en valeur toutes les autres couleurs. Pendant que les marques de peinture rivalisent pour couronner la prochaine nouvelle teinte, Zinsser braque les projecteurs sur le point de départ de tout bon travail de peinture : l'apprêt. Car avant de voir des murs bleu marine, des armoires vert sauge ou des boiseries terre cuite, il y a un moment Zinsser que l'on ne voit pas, et ce moment est blanc. La couleur de l'année 2026 de Zinsser ne se contente pas de s'inscrire dans le cycle des tendances, elle le devance.

« Nous préparons le terrain pour les tendances en matière de couleurs depuis des générations et nous sommes ravis de participer à la conversation sur la couleur de l'année », explique Martin Fuchs, directeur principal de la marque chez Zinsser. « Alors que tout le monde se prépare à choisir la couleur la plus tendance pour 2026, nous avons choisi la couleur essentielle qui rend toutes les autres possibles. L'apprêt ne prépare pas seulement le mur, il prépare l'histoire. Aucune couleur n'est vraiment éclatante sans apprêt et aucun apprêt n'est aussi efficace que Zinsser. »

La couleur de l'année 2026 de Zinsser est peut-être le blanc, mais le choix est tout sauf ordinaire. Il reflète plus de 175 années d'expertise technique, d'innovation et de performance fiable. Depuis 1849, Zinsser est le chef de file de l'industrie avec des solutions avant-gardistes, ce qui lui a valu d'être considéré comme le premier choix des professionnels et des bricoleurs avertis. Et parlant des bricoleurs, l'application d'un apprêt est la première étape essentielle qui est trop souvent négligée, et ça se voit. Lorsqu'un mur n'est pas en parfait état, lorsqu'on effectue un changement de couleur audacieux ou lorsqu'on souhaite simplement obtenir le meilleur rendu de couleur, le fini le plus durable et le résultat le plus professionnel, commencer par une couche d'apprêt est toujours le bon choix. Passer cette étape peut se traduire par une couverture inégale, une mauvaise adhérence ou une usure plus rapide, des risques qu'aucun bricoleur ne souhaite prendre après tout son dur labeur.

Les apprêts Zinsser sont formulés pour offrir plus qu'une simple couverture; ils sont conçus pour résoudre les problèmes avant qu'ils n'apparaissent à la surface. Riche en résine et imprégnée de précision technique, chaque formule offre des performances là où c'est le plus important :

Adhérence : Grâce à leur capacité d'adhésion exceptionnelle, les apprêts Zinsser adhèrent même aux surfaces les plus difficiles : les carreaux, le verre, le laminé et les finis lustrés. Cette même ténacité permet à la couche de finition d'adhérer parfaitement et de résister à l'écaillage, à l'effritement et au décollement au fil du temps.

Bloquer, sceller, cacher : Qu'il s'agisse de traces d'eau, de taches de nicotine, de remontées de tanin ou d'autre chose, les apprêts Zinsser ne se contentent pas de masquer, ils bloquent. Un certain nombre de formules spécialisées bloquent également les odeurs et aident à inhiber la croissance de la moisissure, préservant ainsi l'intégrité de la surface et la qualité de l'air à l'intérieur.

Une couverture qui s'étend plus loin : L'apprêt Bulls Eye 1-2-3 MD de Zinsser offre une fluidité et un étalement remarquables, ce qui se traduit par un plus grand nombre de pieds carrés par gallon et moins de couches requises. Une meilleure performance est synonyme de meilleure rentabilité et de moins de compromis aussi.

de Zinsser offre une fluidité et un étalement remarquables, ce qui se traduit par un plus grand nombre de pieds carrés par gallon et moins de couches requises. Une meilleure performance est synonyme de meilleure rentabilité et de moins de compromis aussi. Efficacité d'un séchage rapide : Aucune perte de temps. L'apprêt B-I-N MD de Zinsser sèche en 15 minutes seulement, ce qui permet de réaliser la finition le jour même et des projets rapides, sans sacrifier la qualité.

de Zinsser sèche en 15 minutes seulement, ce qui permet de réaliser la finition le jour même et des projets rapides, sans sacrifier la qualité. Résilience aux températures froides : Alors que d'autres s'enlisent dans le froid, Zinsser continue d'aller de l'avant. L'apprêt Bulls Eye 1-2-3 MD fonctionne à des températures aussi basses que 1,7 °C et l'apprêt

B-I-N MD peut résister au gel jusqu'à -17,8 °C, ce qui permet de prolonger la saison de peinture dans tous les sens du terme.

fonctionne à des températures aussi basses que 1,7 °C et l'apprêt B-I-N peut résister au gel jusqu'à -17,8 °C, ce qui permet de prolonger la saison de peinture dans tous les sens du terme. Une polyvalence qui mérite sa place : Du bois et des cloisons sèches au plâtre, au métal, à la maçonnerie, au vinyle et aux matériaux mixtes, les apprêts Zinsser sont formulés pour fonctionner sur une large gamme de substrats et dans une variété de conditions. Les têtes de clous, les réparations, les surfaces multiples : tous couverts, proprement et complètement.

De la préparation pour résoudre les problèmes à la protection rigoureuse des surfaces, les apprêts Zinsser sont très performants. Et avec une gamme de produits de confiance qui comprend l'apprêt Bulls Eye 1-2-3MD, l'apprêt B-I-NMD, l'apprêt Cover StainMD, l'apprêt OdourlessMD, l'apprêt Covers UpMD, l'apprêt Antimoisissure et l'apprêt Anti-odeurs, Zinsser propose des solutions primées pour pratiquement tous les défis, afin de les surmonter rapidement, parfaitement et sans tracas. Les apprêts Zinsser sont offerts dans plus de 2 000 points de vente au Canada, dont Home Depot, RONA, Home Hardware, Canadian Tire et d'autres grands détaillants de peinture et de quincaillerie. Pour en savoir plus sur la couleur de l'année 2026 de Zinsser, visitez le https://campaign.rustoleum.ca/-zinsser-colour-of-the-year-fr ou suivez @rustoleumca sur Instagram.



À propos de Zinsser

Pour tout problème, il y a un apprêt, un scellant ou un revêtement Zinsser. Connu par les professionnels, aimé par les bricoleurs. De la moisissure aux taches, en passant par la protection, Zinsser facilite la résolution des problèmes courants à la maison ou pour les projets commerciaux. Des formules de qualité professionnelle à séchage rapide qui facilitent la résolution de problème.

Personne-ressource des RP :

Jennifer Thompson, JT & Company

[email protected]

416 546-1967 Télécharger les images ici

SOURCE Zinsser