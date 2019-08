Zillow est associé désormais à plus de 250 franchiseurs et courtiers canadiens

« Zillow est depuis longtemps une ressource immobilière privilégiée aux États-Unis pour les consommateurs et nos partenaires du secteur, et nous sommes enchantés de voir que plus de 250 partenaires canadiens utilisent Zillow, » a déclaré Errol Samuelson, responsable du développement de Zillow Group auprès du secteur. « Les inscriptions canadiennes sur Zillow bénéficient de nos 195 millions d'utilisateurs uniques mensuels qui comprennent un public canadien en croissance rapide. »

Tous les courtiers et franchiseurs qui ont signé verront leurs annonces affichées sur le site web et l'application mobile de Zillow, avec une description et des photos de la propriété. La publication d'annonces sur Zillow est gratuite pour les courtiers et agents, tout comme les renvois vers les sites des agents.

« Nous sommes fiers d'être à l'avant-garde du secteur immobilier, » a expliqué Jamie Johnston, courtier accrédité et propriétaire de RE/MAX Condo Plus. « Nous pensons que notre association avec Zillow représente une opportunité supplémentaire pour nos agents de démontrer leur valeur au public. »

Rui Alves, chef de la direction de iPro Realty, espère également profiter des avantages de pouvoir ajouter les annonces de courtiers sur Zillow.

« iPro Realty compte plus de 1 700 agents qui cherchent constamment des manières de promouvoir leur nom, leurs annonces et d'offrir à leurs clients un service de qualité, » a-t-il expliqué. « Avec nos annonces désormais visibles auprès du grand public international d'acheteurs immobiliers de Zillow, nos clients bénéficieront d'une plus grande exposition de leur biens. »

Kelvin Wong, courtier accrédité pour Living Realty, reconnaît également la valeur d'un partenariat avec Zillow.

« Living Realty croit au bénéfice de la présence en ligne de Zillow et de sa plateforme technologique. Nous pensons qu'avec l'expérience que l'entreprise a aux États-Unis, elle sera capable d'offrir aux acheteurs et vendeurs au Canada le type de technologie dont les clients aux États-Unis bénéficient depuis des années, » a-t-il déclaré. « Nous espérons accompagner nos clients vers la réussite immobilière avec l'aide de Zillow au Canada. »

Adam Stern, président de revente chez PSR Brokerage a également partagé son enthousiasme concernant la croissance et l'expansion de Zillow au Canada.

« PSR Brokerage a hâte de devenir l'un premiers courtiers de luxe à s'associer avec Zillow au Canada. Notre première préoccupation demeure le développement des activités de nos agents entrepreneurs grâce à des stratégies de mercatique électronique, » a-t-il déclaré. « Zillow ajoute une valeur très importante à cette initiative en offrant à nos agents des outils et la technologie pour aider à l'exposition et à la commercialisation mondiale de leurs annonces. »

À propos de Zillow

Zillow® transforme la manière dont les gens achètent, vendent, louent et financent leur logement en créant des transactions immobilières intégrées pour les clients à la demande d'aujourd'hui. Zillow est le principal marché de l'immobilier et de la location, s'attachant à fournir des données fiables, de l'inspiration et des connaissances aussi bien aux consommateurs qu'aux professionnels de l'immobilier.

Les données exclusives, la technologie et les partenariats dans le secteur placent Zillow à pratiquement tous les points importants du secteur immobilier, en aidant les consommateurs à chercher et à s'installer dans leur logement plus rapidement. Zillow propose désormais une expérience totalement intégrée d'achat de logement comprenant l'accès à Zillow Offers®, site d'annonces de vente et location qui offre une nouvelle manière facile d'acheter et vendre des logements qualifiés directement par le biais de Zillow, et Zillow Home Loans, le prêteur affilié à Zillow qui propose une manière commode de recevoir des pré-approbations et des financements d'hypothèque. Zillow Premier Agent met instantanément en rapport les acquéreurs et vendeurs avec son réseau de professionnels de l'immobilier pour aider à les guider dans le processus d'achat immobilier. Pour les locataires, les innovations de Zillow rationalisent la manière dont les gens cherchent, visitent, réservent et paient leur loyer pour les propriétés en location.

Zillow exploite, outre Zillow.com, la suite la plus populaire d'applications mobiles immobilières offrant plus de deux douzaines d'applications compatibles avec les principales plateformes. Lancé en 2006, Zillow appartient à et est exploité par Zillow Group, Inc. (NASDAQ : Z et ZG). La société est basée à Seattle.

Zillow et Zillow Offers sont des marques déposées de Zillow, Inc.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/962673/Zillow_Canada.jpg

SOURCE Zillow

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Kelsey Wickman; Zillow Group; press@zillow.com, https://www.zillow.com/

Related Links

https://www.zillow.com/