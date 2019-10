Zillow affiche désormais les nouvelles inscriptions de construction en temps réel au Canada

Zillow s'est associé à Brookfield Residential pour commencer à afficher les nouvelles inscriptions canadiennes de construction

SEATTLE, 29 octobre 2019 /CNW/ -- Zillow®, le principal marché de l'immobilier et de la location aux États-Unis, a lancé les nouvelles inscriptions canadiennes de construction sur Zillow.com et l'application mobile de Zillow pour augmenter les échanges entre les constructeurs et les acheteurs de propriété. Brookfield Residential, un constructeur domiciliaire de premier plan en Amérique du Nord, est le premier à voir ses habitations affichées par Zillow au Canada. Brookfield Residential se joint à plus de 250 sociétés de courtage et franchiseurs canadiens à avoir signé des ententes pour afficher leurs inscriptions par l'entremise de Zillow.com et de l'application mobile de Zillow.

« En moyenne, plus de 194 millions de consommateurs visitent Zillow chaque mois dans l'espoir de trouver une résidence qu'ils pourront louer ou acquérir », affirme Errol Samuelson, responsable du développement industriel à Zillow Group. « En intégrant les nouvelles inscriptions de construction à Zillow au Canada, nous offrirons une expérience encore plus complète de recherche de maisons à notre auditoire grandissant de consommateurs canadiens. »

« Zillow Group est ravi de permettre aux constructeurs canadiens de tirer parti des acheteurs de propriété qui forment l'auditoire de Zillow », soutient Lucy Wohltman, vice-présidente des nouvelles constructions à Zillow Group. « Brookfield Residential étant un important partenaire de longue date aux États-Unis, il est extraordinaire de voir ce dernier tracer la voie en notre nom afin de procurer une expérience complète de recherche d'habitation aux consommateurs canadiens. »

« Nous nous réjouissons de présenter nos inscriptions résidentielles par Zillow et d'offrir aux éventuels propriétaires un outil détaillé permettant de mener des recherches et de trouver la demeure qui répond le mieux aux besoins de leur famille », fait valoir Marc Thibault, vice-président des ventes et du marketing à Brookfield Residential. « Acheter une propriété, qu'elle soit neuve ou existante, est l'une des décisions les plus importantes dans la vie d'une personne. Nous croyons qu'en publiant nos inscriptions par Zillow, les consommateurs auront l'assurance de faire un choix éclairé selon la disponibilité, le prix demandé et un grand nombre d'autres facteurs. »

Les consommateurs cherchant une maison en sol canadien verront les nouvelles inscriptions de construction apparaître aux côtés des inscriptions de revente lors de leurs recherches. Les constructeurs résidentiels s'associant à Zillow au Canada auront droit à plusieurs avantages, dont la fonction « Promoted Communities », un produit d'inscription réservé aux constructeurs qui améliore la découvrabilité et l'expérience visuelle des acheteurs souhaitant se procurer une habitation neuve. De plus, les constructeurs disposent de plusieurs moyens pour échanger directement avec les acheteurs de propriété, notamment la possibilité d'envoyer les formulaires d'importance par courrier électronique, d'inclure des liens directs vers leur site Web, de fournir l'itinéraire vers leurs nouvelles constructions, d'afficher leurs heures d'ouverture, et plus encore.

À propos de Zillow

Zillow® transforme la manière dont les gens achètent, vendent, louent et financent leur propriété en créant des transactions immobilières intégrées pour les clients selon la demande d'aujourd'hui. Zillow est le principal marché de l'immobilier et de la location, s'attachant à fournir des données fiables, de l'inspiration et des connaissances aussi bien aux consommateurs qu'aux professionnels de l'immobilier.

Les données exclusives, la technologie et les partenariats dans le secteur placent Zillow à pratiquement tous les points importants du domaine immobilier, en aidant les consommateurs à chercher leur logement et à s'y installer plus rapidement. Zillow propose désormais une expérience totalement intégrée de recherche d'habitation comprenant l'accès à Zillow Offers®, un site d'annonces de vente et de location qui offre une nouvelle manière facile d'acheter et de vendre des logements qualifiés directement par l'entremise de Zillow; ainsi qu'à Zillow Home Loans, le prêteur affilié à Zillow qui procure une façon commode de recevoir des préapprobations et des financements d'hypothèque. Zillow Premier Agent met instantanément en rapport les acquéreurs et les vendeurs avec son réseau de professionnels de l'immobilier afin d'aider à les guider dans le processus d'achat immobilier. Pour les locataires, les innovations de Zillow rationalisent la manière dont les gens recherchent, visitent, réservent et paient les propriétés qu'ils louent.

Zillow exploite, outre Zillow.com, la suite la plus populaire d'applications mobiles immobilières et offre plus de deux douzaines d'applications compatibles avec les principales plateformes. Lancé en 2006, Zillow appartient à et est exploité par Zillow Group, Inc. (NASDAQ : Z et ZG). Le siège de la société est établi à Seattle.

Zillow et Zillow Offers sont des marques commerciales déposées de Zillow, Inc.

