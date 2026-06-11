Zilia et INNOVA unissent leurs forces pour introduire l'oxymétrie oculaire dans les cliniques canadiennes

QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Zilia Inc. (Zilia) annonce aujourd'hui la conclusion d'un accord de distribution exclusif au Canada avec INNOVA Medical Ophthalmics Inc. (INNOVA). Grâce à ce partenariat, le Zilia Ocular® -- le premier oxymètre oculaire commercialement disponible au monde -- est désormais accessible aux professionnels de la vue partout au Canada.

Le Zilia Ocular, premier oxymètre oculaire commercialement disponible au monde, en contexte clinique.

Homologué par Santé Canada, le Zilia Ocular est une plateforme d'imagerie qui mesure, de manière non invasive, la saturation en oxygène des tissus rétiniens (StO₂), un biomarqueur fonctionnel du métabolisme oculaire. En conjuguant imagerie haute résolution et oxymétrie oculaire quantitative, la plateforme ajoute une dimension métabolique à l'imagerie oculaire conventionnelle -- donnant aux cliniciens un accès non seulement à ce qui s'est passé dans la rétine, mais à ce qui s'y passe en ce moment.

« Les professionnels de la vue canadiens sont les premiers au monde à pouvoir intégrer l'oxymétrie oculaire dans leur pratique clinique. Nous voulions un partenaire dont la portée et la crédibilité reflètent l'importance de ce moment, a déclaré le Dr Patrick Sauvageau, optométriste et PDG de Zilia. Depuis près de 40 ans, INNOVA a bâti une relation de confiance avec la communauté canadienne des soins oculaires. Ensemble, nous mettons une approche fondamentalement nouvelle de l'évaluation rétinienne entre les mains des cliniciens d'un bout à l'autre du pays. »

-- Dr Patrick Sauvageau, optométriste et PDG, Zilia

Fondée en 1986 et dont le siège est à Toronto, INNOVA dessert les professionnels canadiens de la vue grâce à un réseau national de spécialistes en vente et de techniciens cliniques formés par les fabricants. Membre de l'alliance Advancing Eyecare™, INNOVA apporte à ce partenariat une infrastructure commerciale solide et des relations cliniques établies de longue date.

« Nous sommes extrêmement fiers de nous associer à Zilia pour mettre cette innovation canadienne de pointe entre les mains des professionnels de la vue partout au pays. Le Zilia Ocular incarne le type de technologie visionnaire capable de transformer la façon dont les cliniciens comprennent et prennent en charge les maladies oculaires. Premier oxymètre oculaire commercialement disponible au monde, il ouvre une dimension métabolique entièrement nouvelle dans l'évaluation rétinienne -- des données cliniques qui, jusqu'ici, n'existaient tout simplement pas en pratique courante. Chez INNOVA, notre mission a toujours été d'identifier et de soutenir les technologies qui font véritablement avancer les soins aux patients. Zilia en est un exemple parfait : une innovation née ici, au Canada, qui a le potentiel de transformer les soins oculaires à l'échelle mondiale. »

-- Colleen Arbus, Présidente des ventes, INNOVA

Le Zilia Ocular sera présenté lors de la Réunion annuelle et exposition de la Société canadienne d'ophtalmologie (SCO), du 18 au 21 juin 2026, à Montréal. Les participants sont invités à visiter les kiosques de Zilia et d'INNOVA pour découvrir la technologie et en explorer les applications cliniques.

À propos de Zilia

Zilia est une entreprise canadienne de technologie médicale qui commercialise la première plateforme d'oxymétrie oculaire cliniquement disponible. Son produit phare, le Zilia Ocular®, mesure la saturation en oxygène des tissus rétiniens (StO₂), offrant aux cliniciens des données fonctionnelles inédites sur le métabolisme oculaire. Grâce à cette nouvelle génération d'imagerie rétinienne fonctionnelle, Zilia contribue à élargir le rôle des biomarqueurs métaboliques en soins oculaires -- pour une détection plus précoce, des soins plus personnalisés et de meilleurs résultats cliniques. Pour en savoir plus: ziliahealth.com.

À propos d'INNOVA

Chef de file de la distribution d'instruments ophtalmiques au Canada, INNOVA accompagne les professionnels de la vue depuis plus de 40 ans. Avec son siège social à Toronto et un bureau à Laval, au Québec, l'entreprise offre un portefeuille complet d'instruments diagnostiques, de fournitures ainsi qu'un soutien clinique et technique à l'échelle nationale. Membre de l'alliance Advancing Eyecare™, INNOVA se distingue par une expérience ophtalmique sans égal partout au pays. Pour plus d'informations: innovamed.com.

SOURCE Zilia

Contact médias : Dario Zujo - [email protected]