BEIJING, 21 novembre 2024 /CNW/ - La 29e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP29) a lieu à Bakou, en Azerbaïdjan. Huang Tianming, un agriculteur de 62 ans du village de Zhan'ao dans le district de Keqiao, à Shaoxing, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, a prononcé un discours lors d'un événement parallèle intitulé « Avancer la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies », le 18 novembre.

M. Huang, qui a parcouru 6 000 km, a partagé une histoire entre sa famille et de vieux torreya chinois, dont le plus ancien a 1 570 ans.

« Notre histoire avec les arbres a commencé avec les ancêtres, qui ont migré vers cet endroit il y a 800 ans. Aujourd'hui, six générations de la même famille gardent toujours les arbres », a déclaré M. Huang. L'agriculteur passe plus de 200 jours par année dans la forêt chinoise de torreya, où il désherbe, fertilise et taille les arbres.

Pendant des centaines d'années, les agriculteurs locaux ont suivi les pratiques ancestrales pour vivre harmonieusement avec les arbres. Au cours des dernières années, une base de données a été créée pour consigner les données sur les arbres anciens, y compris les problèmes de santé.

Luigi Latini, propriétaire et chef de la direction de MOPI srl, a déclaré que cette histoire de la Chine rurale vaut la peine d'être apprise. « La protection de l'environnement et le développement économique peuvent stimuler le développement durable. J'espère que beaucoup de gens en tireront des leçons », a-t-il dit.

Le village de Zhan'ao et les villages adjacents possèdent une forêt chinoise de torreya avec plus de 5 000 arbres âgés de plus de 500 ans. En 2013, la forêt a été reconnue comme patrimoine agricole d'importance mondiale, la première du genre au monde.

Aujourd'hui, l'industrie chinoise des noix torreya est devenue un pilier dans le village de Zhan'ao. Le revenu annuel lié au torreya chinoise a atteint plus de 30 000 yuans (4 143 $) par personne.

