BEIJING, 25 novembre 2024 /CNW/ - Renato Florentino, vice-président du Honduras, a accepté une entrevue exclusive avec ZICC à Wuzhen lors de la Conférence mondiale sur l'Internet 2024 au Sommet de Wuzhen. Il a déclaré que les progrès de la Chine en matière de transport, de communication et d'informatique l'avaient beaucoup impressionné. « Nous espérons continuer à promouvoir la coopération entre le Honduras et la Chine et à maintenir des relations de coopération étroites, a-t-il déclaré.

