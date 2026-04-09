MONTRÉAL, le 9 avril 2026 /CNW/ - Zetane, une entreprise québécoise de premier plan spécialisée dans l'intelligence documentaire complexe, a annoncé aujourd'hui la clôture d'une ronde de financement de démarrage de 1,8 million $, complétée le 22 décembre 2025. Cette étape marque la première levée de fonds externe de l'entreprise après une phase de croissance initiale autofinancée couronnée de succès.

Le financement a été dirigé par M. Sam Ramadori, ex-PDG de Brainbox AI et actuel coprésident de LoiZéro, ainsi que M. Dario Pietrantonio, directeur général et associé chez ROBIC, avec la participation de plusieurs investisseurs stratégiques. Cette ronde combine des investissements externes et des capitaux propres des fondateurs.

Transformer la complexité documentaire en levier opérationnel

Dans presque tous les secteurs, les organisations perdent un temps précieux et des marges concurrentielles à naviguer dans des montagnes de documents complexes : appels d'offres, contrats, brevets et rapports de conformité. Alors que les outils d'IA générique se multiplient, rares sont ceux conçus pour répondre à la rigueur opérationnelle et au besoin de traçabilité exigés par le monde des affaires.

Zetane répond à ce défi en intégrant l'IA directement dans des flux de travail structurés via des agents d'IA. Plutôt que de s'appuyer sur des outils de clavardage déconnectés qui font perdre du temps, la plateforme offre un environnement contrôlé où la cohérence et la supervision humaine sont la norme.

La puissance de l'IA, sans la complexité

La plateforme Zetane permet aux équipes de traiter rapidement des documents complexes, en remplaçant des heures d'analyse manuelle par des processus structurés et fiables. Elle aide à analyser, générer et réviser de longs documents, sans nécessiter d'expertise en IA à l'interne.

Fiabilité et traçabilité : Contrairement aux modèles traditionnels, Zetane utilise une architecture dont les résultats sont toujours ancrés dans les documents sources, garantissant une IA explicable et auditable.

: Contrairement aux modèles traditionnels, Zetane utilise une architecture dont les résultats sont toujours ancrés dans les documents sources, garantissant une IA explicable et auditable. Collaboration Humain-IA : L'approche de Zetane garde l'humain dans la boucle, libérant les employés des tâches fastidieuses pour qu'ils se concentrent sur la prise de décision stratégique.

« De nombreuses organisations sont littéralement bloquées par la complexité de l'évaluation des appels d'offres et de la gestion de la conformité », déclare Guillaume Hervé, cofondateur et PDG de Zetane. « Notre objectif est simple : transformer l'IA en une capacité réelle en laquelle les équipes ont confiance. En structurant l'interaction entre l'IA et les documents, nous aidons les entreprises à éliminer les goulots d'étranglement tout en gardant le plein contrôle opérationnel. »

Expansion et vision

Avec ce nouveau financement, Zetane prévoit accélérer le développement de ses produits, agrandir son équipe de vente aux entreprises et étendre ses opérations à travers le Canada et sur les marchés internationaux.

« Alors que les entreprises passent des projets pilotes au déploiement complet, la gouvernance est le nerf de la guerre », souligne M. Ramadori, conseiller stratégique de l'entreprise. « Zetane adopte une approche disciplinée. Ils offrent la clarté et la fiabilité nécessaires pour adopter l'IA avec une confiance totale. »

À propos de Zetane

Zetane est une entreprise canadienne qui fournit des outils d'IA spécialisés pour l'intelligence documentaire complexe. Forte d'un héritage de plus de 70 projets d'IA réalisés dans des secteurs variés comme la construction, la défense, le médical et l'énergie, Zetane transforme des jours de travail manuel en quelques minutes grâce à sa plateforme SaaS sécurisée. zetane.com

SOURCE Zetane

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