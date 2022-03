Tout au long de l'année 2021, les principales marques de Zepp Health, Amazfit et Zepp, ont enregistré un taux de croissance des exportations plus rapide que le taux de croissance global mondial, avec plus de 6,81 millions de montres pour adultes livrées dans le monde.

Les performances mondiales de la société ont été particulièrement impressionnantes au dernier trimestre de 2021, conservant la première place au Brésil et atteignant la première place en Turquie, tout en continuant de se classer en deuxième position en Italie, en Espagne, en République Tchèque et en Indonésie.

« Nous observons une croissance phénoménale de la part d'entreprises comme Zepp Health, qui gagne des parts de marché grâce à ses montres connectées comme Amazfit et Zepp qui offrent aux consommateurs une grande variété de montres qui leur permet de choisir celle qui répond le mieux à leurs besoins en matière de santé, de condition physique et de style de vie », a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche, Worldwide Mobile Device Trackers, IDC.

Commentant cette réalisation, le PDG de Zepp Health, Wayne Huang, a déclaré : « Notre classement démontre l'engagement de Zepp Health à miser sur la puissance de la technologie pour permettre aux gens de vivre en meilleure santé. Nous nous réjouissons de cette reconnaissance et continuons à nous concentrer sur la création de wearables intelligents, personnalisés et connectés construites autour de l'innovation axée sur l'humain. »

Visant à encourager les utilisateurs à vivre leurs passions et à exprimer librement leur créativité, la marque primée Amazfit, de Zepp Health, propose plusieurs séries de montres connectées conçues pour une utilisation sportive au quotidien et en plein air. Parmi les 50 meilleurs modèles sur le marché en dehors de la Chine continentale, 11 étaient de la marque Amazfit, y compris les séries phares Amazfit GTR 3 et GTS 3 et le modèle Amazfit T-Rex Pro de qualité supérieure pour l'extérieur.

La marque de montres intelligentes haut de gamme Zepp se consacre à la création de designs professionnels et élégants, qui utilisent des technologies d'analyse de données avancées pour permettre une analyse complète, approfondie et précise des indicateurs de santé des utilisateurs.

La plateforme de gestion de la santé numérique Zepp Health, ainsi que son système d'exploitation Zepp, son application Zepp App et son application Zepp Life sont au service de millions d'utilisateurs dans le monde entier.

À propos de Zepp Health

Zepp Health, un leader mondial dans le domaine des technologies portables connectées et de la santé, permet aux utilisateurs de vivre en meilleure santé en optimisant leur parcours de remise en forme et de bien-être, grâce à ses principales marques grand public, Amazfit et Zepp.

Propulsé par sa plateforme de gestion de la santé numérique Zepp Health, qui comprend le système d'exploitation Zepp, les puces d'IA, les capteurs biométriques et les algorithmes de données, Zepp Health fournit des informations exploitables et des conseils sur l'application à tout moment, pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de bien-être.

La société a également appliqué son expertise en IA aux technologies émergentes d'imagerie médicale industrielle et offre des capacités de big data et d'analyse pour soutenir les fournisseurs de services médicaux et de diagnostic.

À ce jour, Zepp Health a expédié plus de 200 millions d'unités et ses produits sont disponibles dans plus de 90 pays. Fondée en 2013 sous le nom de Huami Corp., la société est devenue Zepp Health en février 2021. Zepp Health compte 1 300 membres d'équipe, avec des bureaux dans les régions Amérique du Nord, EMEA et APAC. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zepphealth.com

