MILPITAS, Californie, et LAS VEGAS, 6 janvier 2025 /CNW/ - Zepp Clarity, la marque de solutions auditives intelligentes détenue par Zepp Health (NYSE : ZEPP), une entreprise de technologie de la santé, a dévoilé aujourd'hui son programme novateur Try Before You Buy au CES 2025. Cette initiative comble une lacune critique dans l'adoption des appareils auditifs en encourageant les personnes âgées à explorer des solutions auditives dans un environnement peu stressant et pratique.

Zepp Clarity

Malgré la prévalence répandue de la perte auditive invalidante liée à l'âge, les enquêtes de l'industrie et les études épidémiologiques ont constamment démontré que seulement 15 à 30 % des adultes atteints d'une perte auditive légère à modérée se procurent des appareils auditifs. Nombreux sont ceux qui mentionnent l'incertitude quant à leur efficacité ou leur inconfort à l'égard de l'engagement comme des obstacles à l'adoption.

Le modèle Try Before You Buy permet aux gens de profiter directement des avantages transformateurs des solutions auditives avancées de Zepp Clarity, ce qui renforce la confiance et encourage une plus grande utilisation des appareils auditifs.

Avec trois modèles de pointe - Clarity Omni, Clarity One et Clarity Pixie - Zepp Clarity redéfinit les soins auditifs en offrant aux consommateurs la possibilité de découvrir des solutions auditives avancées pendant une période d'essai à domicile.

Zepp Clarity offre à ses utilisateurs une garantie de soutien à la clientèle à vie et un accès à des audiologistes certifiés, assurant ainsi des conseils professionnels et la tranquillité d'esprit à chaque client.

Zepp Clarity Pixie, un appareil auditif presque invisible qui fait un bond en avant technologique

Au premier rang des offres de Zepp Clarity se trouve le Zepp Clarity Pixie, une solution d'aide auditive de nouvelle génération conçue pour les personnes souffrant d'une déficience auditive légère à modérée. Le Pixie redéfinit l'expérience auditive avec une conception presque invisible, une connectivité sans fil transparente et une coquille légère en alliage de titane. Parmi les autres caractéristiques, mentionnons la résistance à l'eau IPX7, une impressionnante autonomie de la batterie de 17 heures et la capacité de personnaliser les paramètres au moyen de l'application Zepp Clarity, offrant huit programmes uniques adaptés aux préférences individuelles.

Le Pixie comprend également des fonctionnalités novatrices comme Clarity Boost, la prise en charge des appels par téléphone intelligent et une fonction pratique de recherche d'appareil, ce qui permet aux utilisateurs de naviguer dans leurs routines quotidiennes en toute confiance et commodité. Avec un prix de détail suggéré de 1 499 $, le Zepp Clarity Pixie est maintenant disponible à l'adresse https://clarity.zepp.com.

Renforcer la santé auditive pour tous

La perte auditive touche 48 millions d'Américains et près de 430 millions de personnes dans le monde, mais les taux d'adoption des appareils auditifs demeurent faibles. La mission de Zepp Clarity est de relever ce défi critique en matière de santé en combinant une technologie portable de pointe à des connaissances audiologiques spécialisées.

Homologués en tant qu'appareils médicaux de classe II exemptés par la FDA, les appareils auditifs de Zepp Clarity sont méticuleusement conçus pour offrir des solutions discrètes et de haute performance aux adultes de 18 ans et plus, améliorant ainsi leur bien-être auditif et général.

À propos de Zepp Clarity

Zepp Clarity, une marque de solutions auditives intelligentes sous la bannière de Zepp Health, permet aux gens de mener une vie plus saine. Guidée par la conviction que la santé auditive fait partie intégrante du bien-être total, Zepp Clarity tire parti des technologies de santé avancées, des algorithmes de soins de santé de l'IA et de l'expertise des meilleurs audiologistes pour créer des systèmes auditifs personnalisés et de haute performance.

Pour en savoir plus sur Zepp Clarity, visitez https://clarity.zepp.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2590357/Zepp_Clarity.jpg

SOURCE Zepp Health

Personne-ressource pour les médias : [email protected]; Angela Tang, [email protected]