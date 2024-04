Les représentants de MotoGP ont fait l'acquisition de la SuperBase M de Zendure qui fournira de l'aide sur place

Logo de Zendure présenté sur l'équipement en cuir et les motocyclettes de David Muñoz et de Joel Kelso

Les solutions de stockage d'énergie fournissent une énergie durable à l'équipe et aux spectateurs

BARCELONE, Espagne, 22 avril 2024 /CNW/ - Zendure - une jeune entreprise en démarrage du domaine de la technologie énergétique en plein essor - annonce sa prolongation de parrainage de l'équipe de BOÉ Motorsports pour la saison du Championnat du monde de MotoGP 2024 à la suite des succès de l'an dernier. Zendure accompagnera les pilotes David Muñoz et Joel Kelso lors des courses mondiales, offrant un soutien sur place avec des ressources énergétiques durables.

Des solutions énergétiques vertes percutantes au MotoGP

Les courses MotoGP sont parmi les plus passionnantes au monde, avec des pilotes de haut niveau, encouragés par un grand nombre de partisans. Équipe de Boé Motorsports est une équipe de course de motocyclette espagnole, fondée par le pilote Aleix Espargaró de MotoGP. L'équipe participe au niveau Moto3 du Championnat du monde de motocyclette depuis 2014. Les pilotes de la saison 2024 sont Joel Kelso et David Muñoz.

Un approvisionnement énergétique stable est essentiel aux préparatifs de la course. Les produits Zendure seront disponibles sur les pistes de course pour le chargement de l'appareil. L'an dernier, la station d'alimentation SuperBase V a fourni de l'énergie renouvelable pour divers appareils, y compris des outils pour réchauffer les pneus pour les motocyclettes de BOÉ Motorsports. En 2024, les représentants du MotoGP ont intégré la SuperBase M pour la recharge sur place. Pionnière de l'utilisation de l'énergie propre, l'équipe de Boé Motorsports améliore MotoGP en alimentant la piste de course avec la SuperBase M. Cette collaboration souligne le dévouement de Zendure envers la réduction de CO 2 , la responsabilité environnementale et le développement durable, démontrant l'intégration réussie de l'énergie propre et des courses MotoGP.

Les défenseurs de l'énergie verte et les amateurs de course sont accueillis dans la salle d'exposition sur les pistes de course de Zendure. Les visiteurs peuvent explorer des produits comme SuperBase V, SuperBase Pro et SuperBase M, utiliser les bornes de recharge pour leurs appareils et découvrir d'autres produits adaptés à divers scénarios d'énergie verte.

Vision d'un plan MotoGP durable

« Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec BOÉ Motorsports au cours de cette saison, a expliqué Jolene Shang, directrice du marketing chez Zendure. Conformément à notre slogan de cette année, « Get Supercharged, Make Impact », nous visons à avoir un impact positif sur le sport et à renforcer l'utilisation de l'énergie propre dans le monde de l'automobile. Nous nous réjouissons à l'idée de passer ensemble du temps rempli d'énergie, et nous souhaitons à tous les participants, en particulier à nos pilotes de BOÉ Motorsports, David Muñoz et Joel Kelso, une saison passionnante et couronnée de succès. »

Après la course mouvementée aux États-Unis, le prochain événement est le Gran Premio de España, du 26 au 28 avril, à Jerez, Grand Prix national de BOÉ Motorsports du pilote David Muñoz : « La collaboration continue avec Zendure pour le Championnat du monde nous permet de contribuer à un environnement plus durable. Ensemble, nous pouvons attirer l'attention sur le développement durable dans le secteur du sport automobile et essayer d'avoir un impact positif. »

