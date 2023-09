TORONTO, le 6 sept. 2023 /CNW/ - C'est tout simplement trop beau pour s'arrêter! Aujourd'hui, Zellers a annoncé l'ouverture d'espaces éphémères dans tous les autres magasins La Baie d'Hudson du pays, juste à temps pour la période des fêtes. Actuellement, Zellers compte 24 boutiques implantées en magasin (une autre devrait ouvrir bientôt) et 22 espaces éphémères, ouverts un peu plus tôt cette année. Comme annoncé précédemment, une nouvelle boutique Zellers ouvrira ses portes au magasin La Baie d'Hudson du Bramalea City Centre de Brampton, en Ontario, le 27 septembre. Grâce à ces nouveaux espaces éphémères, 78 magasins La Baie d'Hudson au Canada offriront désormais l'expérience Zellers à leur clientèle.

La superficie des espaces éphémères variera d'un magasin à l'autre; elle sera de de 93 m2 à 260 m2 (1000 pi2 à 2800 pi2), à l'exception du magasin de Queen Street, à Toronto. Les boutiques officiellement implantées dans les magasins La Baie d'Hudson mesurent quant à elles de 743 m2 à 929 m2 (8000 pi2 à 10 000 pi2). Tous les espaces éphémères servent de tests de marché pour déterminer où seront installées les prochaines boutiques Zellers.

« Nous continuons de voir les gens d'ici adopter Zellers et sommes ravis lorsqu'ils découvrent la qualité et le style incroyables de l'assortiment que nous offrons », a déclaré Sophia Hwang-Judiesch, présidente de La Baie d'Hudson. « Comme je l'ai déjà mentionné, les espaces éphémères sont un élément clé de notre stratégie d'expansion. Ils nous permettent d'explorer et de tester de nouveaux marchés et d'affiner notre offre avant d'ouvrir des magasins de plus grande taille. C'est notre clientèle qui nous aidera à déterminer comment et où nous développer. »

Les derniers espaces éphémères Zellers ouvriront dans les magasins La Baie d'Hudson des emplacements suivants d'ici le 22 septembre :

Alberta

Centre-ville de Calgary

CF Chinook Centre, Calgary

CF Market Mall, Calgary

Southcentre Mall, Calgary

Southgate Centre, Edmonton

West Edmonton Mall, Edmonton

Colombie-Britannique

Coquitlam Centre, Coquitlam

Mayfair Shopping Centre, Victoria

Metropolis at Metrotown, Burnaby

Orchard Park Shopping Centre, Kelowna

Park Royal Shopping Centre, Vancouver Ouest

CF Richmond Centre, Richmond

Village Green Mall, Vernon

Manitoba

CF Polo Park, Winnipeg

Ontario

Centre commercial Bayshore, Ottawa

Centerpoint Mall, Willowdale

Conestoga Mall, Waterloo

CF Fairview Mall, Willowdale

Hillcrest Mall, Richmond Hill

CF Lime Ridge, Hamilton

CF Markville, Markham

CF Masonville Place, London

Oakville Place, Oakville

CF Sherway Gardens, Etobicoke

Square One, Mississauga

Woodbine Plaza, Toronto

Yorkdale, Toronto

Québec

CF Carrefour Laval, Laval

Centre Laval , Laval

, CF Fairview Pointe-Claire , Pointe-Claire

, Centre-ville de Montréal

À PROPOS DE ZELLERS

Une des marques préférées de HBC, Zellers occupe une place spéciale dans le cœur des gens d'ici. Grâce au tout nouveau site Web zellers.ca et à 25 boutiques (pour commencer!) dans des magasins La Baie d'Hudson partout au pays, la clientèle peut s'attendre à une expérience de magasinage utile, amusante et remplie de bas prix, jour après jour. En mettant l'accent sur le design et le rapport qualité-prix, et en s'inspirant de la nostalgie de la chaîne que les gens d'ici connaissent et aiment, Zellers se prépare à devenir la nouvelle référence en matière de style de vie, d'articles pour la maison et de presque tout le reste.

