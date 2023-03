TORONTO, le 14 mars 2023 /CNW/ - Zellers est heureuse d'annoncer qu'elle lancera sa plate-forme de commerce électronique et ouvrira ses premières boutiques dans des magasins La Baie d'Hudson de l'Ontario et de l'Alberta le 23 mars 2023.

C'est une philosophie axée sur les bas prix au quotidien qui est au cœur de l'expérience Zellers. Nous savons que les consommateurs d'ici sont avisés et qu'ils recherchent de beaux produits, à un bon rapport qualité-prix. Et la clientèle de Zellers, plutôt que de profiter de soldes ou de rabais d'une durée limitée, obtiendra en tout temps les meilleurs prix, jour après jour. Parmi l'assortiment de produits reposant sur trois piliers, la qualité, le design et le rapport qualité-prix, les clients trouveront les principaux articles du quotidien, y compris des articles pour la cuisine et la salle de bain, des meubles d'appoint, des articles décoratifs, des articles de rangement, des vêtements et des jouets pour bébé, des articles pour animaux de compagnie ainsi que des vêtements et des articles de base pour homme et femme.

Pour souligner ces ouvertures, les restaurants sur roue de Zellers se rendront dans divers magasins. Un horaire détaillé sera dévoilé sous peu. Comme nous l'avons déjà annoncé, les boutiques Zellers de l'Ontario et de l'Alberta sont situées dans les magasins La Baie d'Hudson suivants :

Ontario

Erin Mills Town Centre, Mississauga

Burlington Centre, Burlington

White Oaks Mall, London

Scarborough Town Centre, Scarborough

The Pen Centre, St. Catharines

Cambridge Centre, Cambridge

Rue Rideau, Ottawa

Centre St. Laurent , Ottawa

, Cataraqui Centre, Kingston

Alberta

Kingsway Mall, Edmonton

Medicine Hat Mall, Medicine Hat

Sunridge Mall, Calgary

À PROPOS DE ZELLERS

Une des marques préférées de HBC, Zellers occupe une place spéciale dans le cœur des gens d'ici. Dorénavant, grâce à un tout nouveau site Web, zellers.ca , et à 25 boutiques (pour commencer!) dans des magasins La Baie d'Hudson partout au pays, la clientèle peut s'attendre à une expérience de magasinage utile, amusante et remplie de bas prix, jour après jour. En mettant l'accent sur le design et le rapport qualité-prix, et s'inspirant de la nostalgie de la chaîne que les gens d'ici connaissent et aiment, Zellers se prépare à devenir la nouvelle référence en matière de style de vie, d'articles pour la maison et de presque tout le reste.

SOURCE La Baie

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Tiffany Bourré, Vice-présidente de division, Communications, relations publiques et patrimoine, [email protected]; Lauren Polyak, Directrice principale, Relations publiques, [email protected]