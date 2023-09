Zefr élargit sa gamme de produits pour TikTok afin d'offrir aux annonceurs des exclusions de conformité, en collaboration avec le filtre d'inventaire de TikTok

LOS ANGELES, 22 septembre 2023 /CNW/ - Les partenaires publicitaires mondiaux de Zefr peuvent maintenant faire progresser leurs objectifs de marketing responsable sur TikTok en collaboration avec la solution de vérification de la conformité des marques de la plateforme, le filtre d'inventaire de TikTok. Zefr fournit des signaux an niveau de la vidéo pour orienter le filtre d'inventaire de premier plan de TikTok pour l'optimisation de conformité GARM, ce qui donne aux annonceurs encore plus de contrôle et de transparence lorsqu'ils utilisent le filtre d'inventaire TikTok dans le cadre de leurs campagnes. Ce processus de collaboration représente une évolution de l'optimisation de la conformité des marques, un grand pas en avant par rapport aux approches traditionnelles qui bloquent trop de contenu, comme le blocage de mots clés ou les listes d'inclusion statiques.

Depuis son lancement en 2022, Zefr a mesuré un taux de sécurité des marques de plus de 99 % sur TikTok en se fondant sur les définitions des seuils GARM dans les campagnes mondiales. Au-delà de la sécurité de la marque, cette collaboration améliorera davantage la confiance des annonceurs à l'égard de la conformité des marques, en fonction de chaque définition standard de GARM concernant la conformité des marques. Zefr et TikTok continueront de collaborer à l'élargissement de ces fonctions tout au long de 2023.

Cette innovation inédite sur le marché est conçue pour simplifier l'optimisation de l'adéquation des marques, sans compromettre la mise à l'échelle. Les annonceurs de Zefr à travers le monde peuvent sélectionner leurs paramètres préférés avant la soumission au moyen du filtre d'inventaire dans le gestionnaire de publicités sur TikTok, le tableau de bord de Zefr offrant une transparence au niveau de la vidéo et des rapports sur la contiguïté des publicités qui sont mis en correspondance par rapport aux normes GARM. Lorsque Zefr identifie du contenu inapproprié, ce contenu est signalé à TikTok pour optimiser continuellement l'adéquation des marques.

« Nous sommes heureux d'annoncer que les signaux de conformité de Zefr sont offerts à l'échelle mondiale en partenariat avec les filtres d'inventaire de TIkTok. Cette innovation marque une nouvelle étape importante dans l'industrie, en offrant aux marques mondiales de Zefr une transparence et une optimisation fondées sur les normes en matière de conformité de GARM », a déclaré Rich Raddon, cofondateur et cochef de la direction de Zefr.

L'innovation continue dans la conformité des marques sur TikTok renforce l'engagement de Zefr à fournir aux annonceurs un aperçu complet de la conformité de leur marque sur les plateformes, conformément aux définitions de GARM qui font figure de norme de l'industrie. Les annonceurs de Zefr à travers le monde peuvent désormais accéder à leurs campagnes et y donner suite dans tous les marchés où le filtre d'inventaire de TikTok est actuellement offert, notamment en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique latine.

