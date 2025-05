La plateforme québécoise poursuit son expansion record en Amérique du Nord, réalisant une croissance annuelle de 200 %

MONTRÉAL, le 5 mai 2025 /CNW/ - L'entreprise montréalaise Zeffy , la seule plateforme de collecte de fonds et de gestion des donateurs sans frais pour les organismes sans but lucratif, a fièrement annoncé aujourd'hui qu'elle a dépassé le milliard de dollars de dons traités depuis sa fondation en 2017. Cette étape importante marque non seulement une croissance substantielle pour l'entreprise, mais se traduit également par des millions de dollars économisés pour plus de 50 000 organisations à travers l'Amérique du Nord. Dans un contexte d'incertitude économique et de hausse des coûts opérationnels, le secteur à but non lucratif est confronté à des défis sans précédent. Aujourd'hui, plus que jamais, chaque dollar de soutien est crucial pour assurer la résilience de ces organisations et leur capacité à continuer de servir les communautés dans le besoin.

Contrairement à d'autres plateformes qui prélèvent entre 2 % et 10 % de frais de plateforme et de traitement des paiements, souvent sans que les donateurs s'en rendent compte, le modèle sans frais de Zeffy permet à près de 11 000 organisations caritatives canadiennes de conserver 100 % des fonds collectés par le biais de dons en ligne, d'inscriptions à des événements, de campagnes pair-à-pair, et plus encore. Jusqu'à présent, les organisations ont traité 350 millions de dollars de dons et économisé plus de 18 millions de dollars de frais grâce à la plateforme Zeffy, contribuant à un total mondial de 50 millions de dollars d'économies réalisées à travers 200 000 campagnes. Ces étapes soulignent l'influence grandissante de Zeffy en tant que plateforme de collecte de fonds connaissant la croissance la plus rapide de l'industrie. Ceci reflète l'évolution du secteur vers une technologie de collecte de fonds plus efficace et sans frais.

Des organisations basées au Québec, telles que la Fondation Tel-jeunes, les Banques alimentaires du Québec, Moisson Québec et l'Université de Montréal, ont recueilli des millions de dollars sur Zeffy tout en évitant des centaines de milliers de dollars en frais.

La plateforme de collecte de fonds à la croissance la plus rapide de l'industrie

Avec un taux de croissance impressionnant de 200 %, Zeffy devient rapidement un choix privilégié pour les organisations sans but lucratif qui cherchent à maximiser leurs dons. L'entreprise compte actuellement une équipe mondiale de 40 employés, dont plus de la moitié est basée à Montréal. Zeffy prévoit d'augmenter sa main-d'œuvre de 25 %, créant ainsi 10 nouveaux emplois locaux d'ici la fin de l'année. D'ici décembre 2026, Zeffy vise également à étendre considérablement sa portée, en desservant 400 000 organisations à but non lucratif dans le monde et en traitant 4 milliards de dollars de dons.

« La technologie de collecte de fonds devrait permettre aux organisations de collecter efficacement des fonds en ligne sans perdre une partie de leurs dons. Le fait d'atteindre le milliard de dollars témoigne de la confiance que nous avons gagnée auprès des organisations à but non lucratif, car l'adoption rapide de Zeffy souligne le besoin pressant du secteur à but non lucratif pour des solutions technologiques efficaces qui ont un impact significatif », a déclaré François de Kerret, PDG et cofondateur de Zeffy. « Nous sommes convaincus que Zeffy continuera à attirer des organisations sans but lucratif de tout le continent et que, grâce aux nouveaux projets sur lesquels nous travaillons, nous maintiendrons notre trajectoire de croissance robuste jusqu'à la fin de l'année et dans les années à venir. »

Zeffy est unique sur le marché, car c'est la seule plateforme de collecte de fonds sans frais, ce qui signifie que même les frais de traitement des cartes de crédit sont entièrement enlevés des transactions de dons en ligne. Cela est possible grâce à des contributions généreuses et volontaires qui aident à soutenir les opérations de Zeffy.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite au lancement récent de Zeffy Nonprofit Starter , un nouveau produit qui aide les particuliers à créer une organisation à but non lucratif gratuitement en seulement trois jours, ce qui permet de réaliser des économies significatives plus tôt dans le cycle de vie de l'organisation à but non lucratif.

À propos de Zeffy

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, à laquelle font confiance plus de 50 000 organisations à but non lucratif en Amérique du Nord. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy couvre les frais de transaction, donnant aux organisations à but non lucratif l'accès à la meilleure technologie sans frais afin qu'elles puissent se concentrer sur leur mission. Financé par des contributions volontaires, Zeffy propose des formulaires de dons, des billetteries d'événements, des ventes aux enchères, la gestion des donateurs, et plus encore. Depuis 2017, Zeffy a aidé les organisations à but non lucratif à collecter plus d'un milliard de dollars tout en économisant plus de 50 millions de dollars en frais. En tant que société certifiée B-Corp, Zeffy respecte les normes les plus élevées en matière d'impact social et environnemental, ce qui rend la collecte de fonds sans frais durable à long terme. Pour en savoir plus sur la plateforme Zeffy, rendez-vous sur zeffy.com.

