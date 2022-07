YWCA lance le premier Fonds national de soutien d'urgence pour les survivantes de la violence entre partenaires intimes Tweet this

« La création d'un fonds d'urgence pour les survivantes était la principale demande exprimée par les femmes et les personnes de diverses identités du genre victimes de violence conjugale et domestique. Jusqu'à ce que ce besoin urgent et non satisfait soit pris en charge par le gouvernement, YWCA Canada prend des mesures pour aider les survivantes à quitter la situation de violence et à reconstruire leur vie », a déclaré Raine Liliefeldt, PDG par intérim et directrice des services aux membres chez YWCA Canada.

Tous les six jours, une femme au Canada est tuée par son partenaire intime (Joel Roy et Sharon Marcellus, Statistique Canada, 2019). Chaque nuit, environ 6 000 femmes et enfants dorment dans un hébergement d'urgence parce que leur logement n'est pas un endroit sécuritaire (Sara Beattie et Hope Hutchins, Statistique Canada, 2014). Ces chiffres ont augmenté depuis le début de la pandémie, et il existe actuellement un manque de soutien et de services pour les survivantes fuyant de toute urgence des situations dangereuses ou vivant dans des hébergements d'urgence.

« Le manque de ressources financières est l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les survivantes restent dans des situations de violence. Sans aide, les survivantes ont peu d'options à leur disposition pour se protéger et protéger leur famille ». explique Raine Liliefeldt. « Pour les survivantes qui séjournent dans des hébergements d'urgence, le manque de ressources financières signifie que leur capacité à recommencer est menacée et allonge leur séjour. Cela signifie aussi par conséquent que de nombreux hébergements n'ont pas assez d'espace et sont obligés de renvoyer les survivantes et leurs enfants. Le Fonds fournira un soutien financier immédiat pour aider les survivantes à faire face à des dépenses urgentes, notamment le logement, les services publics, les frais d'entreposage, les meubles, les frais de déménagement et de voyage. Les survivantes seront également connectées à des services de transition complets, y compris des conseils et des connexions aux soins de santé, à l'emploi et à l'assistance juridique, au besoin.

Les YWCA de Metro Vancouver, Québec, Hamilton, Halifax, St. Thomas Elgin, Sudbury, Brandon, Toronto, Muskoka, St. John's, Regina et Saskatoon acceptent actuellement les demandes des survivantes.

Le Fonds national de soutien aux survivantes d'urgence de la YWCA est rendu possible grâce au soutien transformationnel du partenaire fondateur du Fonds, la Fondation de la famille Slaight. Ce financement permettra à YWCA de distribuer 1 500 subventions sur quatre ans, dont 375 subventions qui seront distribuées aux survivantes en 2022. YWCA Canada collecte activement des fonds pour pouvoir offrir ces subventions d'urgences dans plus de communautés dans tout le Canada.

YWCA Canada remercie également Aviva Canada et la Fondation Torrid pour leur généreux soutien.

À propos de Y des femmes du Canada

YWCA Canada est une voix de premier plan pour les femmes, les filles, les personnes bispirituelles et de genres divers. Depuis 150 ans, nous sommes à l'avant-garde d'un mouvement de lutte contre la violence fondée sur le genre, de construction de logements abordables et de défense de l'équité en milieu de travail. Nous travaillons pour faire progresser l'équité entre les genres en répondant aux besoins urgents des communautés, par le biais de plaidoyers nationaux et d'initiatives locales. Les YWCA locales investissent plus de 258 millions de dollars par an pour soutenir plus de 350 000 personnes à travers le pays. Aujourd'hui, nous mobilisons de jeunes leaders, des communautés diversifiées et des entreprises partenaires pour réaliser notre vision d'un Canada sécuritaire et équitable pour tous.

SOURCE YWCA Canada

Renseignements: Amanda Arella, Directrice des politiques publiques, du plaidoyer et des communications stratégiques, 437.997.0992, [email protected]