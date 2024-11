Cette collaboration marque la première fois que la marque de beauté dermo-botanique s'étend au-delà de ses propres canaux de distribution à l'échelle nationale.

MONTRÉAL, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Le chef de file mondial de la cosmétique dermo-botanique, Yves Rocher, est heureux d'annoncer une expansion importante de sa présence au Canada cet automne, avec le lancement dans les magasins Shoppers Drug Mart et Pharmaprix ainsi que sur leur site web, à travers le pays. Les points de vente participants proposeront une gamme de produits Yves Rocher triés sur le volet, pour les soins de la peau, du corps et des cheveux.

Cette collaboration, qui se préparait depuis plus de deux ans, marque un véritable jalon pour Yves Rocher, car c'est la première fois que la marque propose ses produits en dehors de ses propres canaux de distribution. En tant que leader de la beauté au Canada, ce partenariat avec Shoppers Drug Mart et Pharmaprix représente une avancée majeure dans la stratégie de croissance d'Yves Rocher, lancée il y a près d'un an avec l'initiative "Retour aux Sources". Cette initiative visait à créer un lien plus profond et authentique entre Yves Rocher et ses clients, tout en reconnectant la marque à sa mission fondatrice : offrir une beauté naturelle et responsable en s'appuyant sur le pouvoir des plantes. Grâce à ce partenariat, Yves Rocher continue d'honorer l'esprit du "Retour aux Sources", en élargissant son rayonnement et en rendant la cosmétique végétale accessible à un public plus large à travers le Canada.

« Cette expansion marque un moment transformationnel pour Yves Rocher au Canada », déclare Julie Huynh, directrice générale chez Yves Rocher en Amérique du Nord. « S'associer à Shoppers Drug Mart et Pharmaprix nous permet de rendre notre expertise dermo-botanique plus accessible. Nous sommes fiers de pouvoir rejoindre de nouveaux clients de façon significative et de perpétuer l'héritage de la marque en offrant des solutions de beauté naturelles et durables à l'échelle nationale. »

Shoppers Drug Mart et Pharmaprix s'engagent à offrir des options de beauté naturelles et durables aux Canadiens. Ce partenariat avec Yves Rocher vient enrichir l'assortiment de grandes marques internationales disponibles en magasin et en ligne.

"Les Canadiens font confiance à Shoppers Drug Mart et Pharmaprix pour leur offrir le meilleur assortiment en matière de beauté. De plus en plus, nos clients recherchent des produits aux formulations propres et fabriqués de façon éco-responsable pour leur routine de soins de la peau. C'est pourquoi nous sommes ravis d'introduire Yves Rocher dans les magasins Shoppers Drug Mart et Pharmaprix ainsi qu'en ligne," déclare Gwennaëlle Varnier, vice-présidente, gestion de catégorie Produit de beauté prestige chez Shoppers Drug Mart et Pharmaprix. "Avec l'expertise de nos cosméticiennes en magasins, la commodité de nos emplacements dans les communautés à travers le pays, et notre programme de fidélité PC Optimum, Shoppers Drug Mart et Pharmaprix sont vraiment la destination beauté incontournable au Canada."

Pour orchestrer ce projet, Yves Rocher s'est associé à Prestilux, une entreprise canadienne renommée spécialisée dans la distribution et le marketing de marques prestigieuses de soins de la peau, de parfumerie et de cosmétiques. La décision de collaborer avec un acteur bien établi et reconnu sur le marché de la beauté reflète l'engagement de Yves Rocher à l'égard de la croissance de la marque au Canada. L'expertise et le réseau de Prestilux favoriseront considérablement la réussite de ce partenariat.

Ce projet représente également une transformation plus large pour Yves Rocher, alors que la marque adopte une identité plus moderne, développant son offre et sa stratégie de distribution pour répondre aux besoins des consommateurs d'aujourd'hui et réaliser sa vision de la beauté dermo-botanique pour tous les Canadiens.

À propos d'Yves Rocher :

La beauté dermo-botanique : les origines d'Yves Rocher:

Avec des produits fabriqués dans ses propres usines et ses 60 hectares de champs cultivés en agriculture biologique, Yves Rocher a vu le jour dans le petit village de La Gacilly en Bretagne, en France, en 1959. Pionnier du cosmétique naturel, Yves Rocher utilisait les plantes naturelles de son village comme ingrédients pour ses produits, chacun d'entre eux comportant un ingrédient botanique essentiel; un concept qui a révolutionné l'industrie des cosmétiques.

Aujourd'hui, Yves Rocher, N°1 de la beauté en France*, reste le chef de file en matière de produits naturels responsables et propose plus de 1 000 produits couvrant tous les besoins cosmétiques distribués dans plus de 90 pays à travers le monde. Depuis plus de 65 ans, Yves Rocher extrait les ingrédients des plantes avec une précision et une diligence absolue, devenant ainsi maître dans la culture des ingrédients végétaux et expert dans la production de produits dermo-botaniques.

[email protected]