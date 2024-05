SAINT-HYACINTHE, QC, le 10 mai 2024 /CNW/ - À l'issue de leur assemblée générale annuelle, les délégués de Promutuel Assurance ont procédé à la réélection de M. Yvan Rose à titre de président du Groupe Promutuel pour un mandat de trois ans. Il s'agit d'un troisième mandat pour M. Rose, qui préside le conseil d'administration de la mutuelle depuis 2018. Deux candidats étaient sur les rangs : Mme Suzanne Mailhot, administratrice au sein du conseil de Promutuel Assurance Les Bâtisseurs et M. Yvan Rose.

M. Yvan Rose (Groupe CNW/Promutuel Assurance)

Occupant cette fonction depuis 2018, réélu par acclamation en 2021, M. Rose a aussi œuvré au sein de Promutuel Assurance Boréale pendant 36 ans, d'abord à titre de contrôleur financier, de directeur général, puis d'administrateur. Tout au long de sa carrière, M. Rose a multiplié les activités professionnelles et les implications bénévoles, notamment au sein de sa communauté.

« Je remercie les délégués pour leur confiance renouvelée. Depuis plus de 40 ans, j'ai le logo de Promutuel Assurance tatoué sur le cœur. C'est une organisation que j'aime profondément. Au cours des quatre dernières décennies, je l'ai vu croître, s'adapter, se transformer et se moderniser pour conserver sa pertinence auprès de nos membres-assurés et devenir un modèle sur le plan de la gouvernance, de la responsabilité sociale d'entreprise, de l'engagement communautaire et de la marque employeur. J'ai l'intention de m'y investir avec la même énergie et la même passion qui m'animent depuis mon tout premier jour chez Promutuel Assurance », a commenté M. Rose.

« Je félicite M. Rose pour sa réélection. Son ambition pour notre groupe, sa profonde connaissance de l'organisation, sa rigueur, de même que le leadership avec lequel il dirige notre conseil d'administration et son engagement envers les 130 administrateurs de conseils d'administration de nos sociétés mutuelles font de lui un précieux atout pour notre mutuelle. Avec toute l'équipe de direction, ce sera un plaisir de travailler à nouveau à ses côtés pour atteindre nos plus grandes ambitions et accélérer notre plan de croissance rentable », de conclure la chef de la direction de Promutuel Assurance, Mme Geneviève Fortier.

À propos de Promutuel Assurance

Promutuel Assurance figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle compte 2 200 employés au service de 639 000 membres-assurés. Promutuel Assurance s'est donné comme mission de veiller au bien-être et à la paix d'esprit de ses membres-assurés, de ses employés et des communautés. À cet égard, elle assure un service personnalisé de qualité et encourage les valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis plus de 170 ans.

SOURCE Promutuel Assurance

Renseignements: Source : Marie-Hélène Cliche, directrice principale - Communications et affaires publiques, Promutuel Assurance, 514 347-5939 | [email protected]