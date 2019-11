YQB se réjouit de l'ouverture d'une franchise A&W à l'aéroport

« Depuis l'ouverture de la nouvelle aérogare, l'offre commerciale a été bonifiée significativement à YQB. De plus en plus, celle-ci reflète les tendances aéroportuaires actuelles. Les passagers ont maintenant accès à un éventail de choix qui regroupe tant des options aux saveurs locales, que des bannières internationales bien connues et appréciées des voyageurs », a mentionné Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB. « Nos passagers nous ont demandé d'avoir accès à des services de restauration rapide diversifiés et de qualité avant leurs vols. Nous sommes fiers de répondre à leurs besoins et espérons qu'ils apprécieront cet ajout », a-t-il ajouté.

« A&W est l'une des marques alimentaires les plus fortes au Canada et c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté que nous inaugurons le premier A&W dans un aéroport québécois. Nous arrivons à YQB avec toute notre famille de burgers, mais aussi avec une offre de déjeuners servis toute la journée et tous les incontournables de la chaîne. Par la diversité de notre offre, nous sommes convaincus que les voyageurs y trouveront leur compte. Après plusieurs mois de planification et de construction, nous sommes heureux d'enfin pouvoir les accueillir », a mentionné Mme Charlotte Legault, franchisée A&W.

Situé près de la porte d'embarquement numéro 30 et de l'aire de jeux pour enfants, le A&W vient compléter l'offre alimentaire en zone sécurisée qui compte aussi le café Starbucks, le restaurant Pidz et le bar-sandwicherie Origine.

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée qui, depuis le 1er novembre 2000, en assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

LE PASSAGER AVANT TOUT®

Twitter : QuebecYQB

Facebook : facebook.com/aeroportdequebec

Web : www.aeroportdequebec.com

SOURCE Aéroport de Québec

Renseignements: Laurianne Lapierre, Conseillère, Communications et relations médias, Aéroport international Jean-Lesage de Québec, Tél. : 418 640-2700, poste 2624

Related Links

www.aeroportdequebec.com