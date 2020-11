YQB obtient une accréditation mondiale pour l'excellence de ses pratiques

« La santé et la sécurité des passagers et des employés sont une priorité de tous les instants à YQB. Dès le début de la crise, nous avons rapidement déployé des mesures proactives pour nous assurer que l'aéroport de Québec demeure un lieu de passage sûr. Nous continuons de tenir des discussions avec nos partenaires d'affaires sur une base régulière en matière de biosécurité. Ensemble, nous avons l'obligation de nous préparer et d'être proactifs », indique Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB.