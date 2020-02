YQB et le Cégep de La Pocatière lancent un projet de zoothérapie pour apaiser le stress lié au voyage

La présence de chiens d'intervention en zoothérapie dans l'aérogare permet d'établir une communication entre l'intervenant et les voyageurs. La distraction produite par la présence du chien, même si elle n'est que de quelques minutes, réoriente l'attention et permet de penser à autre chose et ainsi de réduire l'anxiété, le stress et la fébrilité, en plus de faire sourire les gens. À compter du 9 février 2020, les étudiants du programme d'AEC en Stratégies d'intervention en zoothérapie d'Extra Formation, la formation continue du Cégep de La Pocatière, accompagnés de leurs enseignants et de leurs chiens, interviendront auprès des passagers dans la zone sécurisée de l'aérogare pendant huit semaines, lors de périodes fort achalandées.

« Nous sommes très fiers de proposer à l'aéroport un service de zoothérapie structuré, offert par professionnels en devenir et encadré par une équipe enseignante qualifiée dans le cadre d'une formation reconnue par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Cette nouvelle option de stage pour nos étudiants de l'AEC en Stratégies d'intervention en zoothérapie, qui conclut leurs 585 heures de formation, permet de bonifier leur expérience dans un environnement de perfectionnement distinctif », mentionne Mme Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière.

La zoothérapie est une intervention qui s'exerce de manière individuelle ou en groupe, à l'aide d'un animal domestique soigneusement sélectionné et entraîné, présenté par un intervenant qualifié auprès d'une personne en vue de susciter des réactions visant à maintenir ou à améliorer son potentiel cognitif, physique, psychologique ou social. Plusieurs aéroports à travers le monde ont mis en œuvre des initiatives de zoothérapie. En plus de plaire à tous les amoureux des animaux, celles-ci visent principalement à apaiser les passagers qui peuvent se montrer plus fébriles ou anxieux dans un environnement aéroportuaire.

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée qui, depuis le 1er novembre 2000, en assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

À propos du Cégep de La Pocatière

Fondé en 1969, Cégep de La Pocatière accueille annuellement quelque 1 000 étudiants à l'enseignement régulier, avec une offre de 14 programmes d'études, et plus de 500 étudiants à la formation continue, EXTRA formation. Choisir le Cégep de La Pocatière pour se former ou se perfectionner est la chance de profiter d'un enseignement personnalisé de qualité dans un milieu dynamique au sentiment d'appartenance très fort. Le Cégep s'illustre par son hospitalité, sa vitalité et sa culture d'innovation, entre autres, avec la responsabilité de trois centres collégiaux de transfert de technologie.

