MONTRÉAL, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Ypsomed et CamDiab sont heureux d'annoncer l'approbation de la pompe à insuline mylife YpsoPump et de l'algorithme en boucle fermée hybride CamAPS FX par Santé Canada. Cette approbation marque une avancée importante dans la gestion du diabète au Canada en offrant une technologie novatrice pour aider les personnes vivant avec le diabète de type 1.

À l'approche de la Journée mondiale du diabète le 14 novembre, cette annonce souligne l'importance de faire progresser les soins du diabète et d'offrir de nouveaux outils aux personnes vivant avec le diabète de type 1 (DT1) au Canada.

Le DT1 est une condition chronique dans laquelle le corps est incapable de produire de l'insuline, une hormone nécessaire pour réguler le taux de sucre dans le sang. Au Canada, plus de 300 000 personnes vivent avec le DT1 et font face à des défis quotidiens pour gérer leur condition1.

mylife Loop se compose de mylife YpsoPump, une pompe à insuline légère et intuitive intégrée à la boucle fermée hybride CamAPS FX, un algorithme offert sur une application mobile, et du système de surveillance continue du glucose (SCG) Dexcom G6. Ensemble, ces composants offrent un innovant système d'administration automatisée d'insuline (AAI) conçu pour simplifier le traitement par insuline et améliorer le contrôle glycémique pour les Canadiens vivant avec le diabète.

« L'approbation de mylife YpsoPump et de CamAPS FX représente une étape importante pour nous, alors que nous introduisons ces technologies avancées sur le marché canadien », a déclaré Sébastien Delarive, Chef de la direction commerciale, Ypsomed Diabetes Care. « Bien qu'Ypsomed soit relativement nouvelle au Canada, notre leadership en Europe offre une base solide pour apporter des solutions novatrices aux Canadiens vivant avec le diabète de type 1. »

« Nous sommes ravis de voir l'approbation de mylife YpsoPump et de CamAPS FX », a déclaré Karina Schneider, Directrice générale, Ypsomed Canada. « Cette étape nous rapproche de l'offre d'une solution intégrée qui contribuera à simplifier la gestion du diabète pour les patients canadiens, en leur donnant plus de contrôle sur leur santé. »

Des partenariats qui stimulent l'innovation

L'engagement d'Ypsomed envers l'innovation est soutenu par ses partenariats avec deux leaders dans la technologie pour le diabète :

CamDiab a développé l'algorithme de boucle fermée hybride CamAPS FX, qui apprend et s'adapte en continu. De nombreuses études cliniques menées par l'Université de Cambridge ont démontré que CamAPS FX améliore le contrôle glycémique des personnes vivant avec le diabète de type 1. Ces études ont montré que CamAPS FX réduit non seulement les taux d'HbA1c2, mais augmente également le temps passé dans l'intervalle cible de glucose tout en minimisant le risque d'hypoglycémie3,4. Son adoption croissante en Europe et dans d'autres régions souligne son potentiel à offrir une gestion automatisée et personnalisée du diabète aux patients canadiens.

Dexcom a une longue histoire d'innovation et d'excellence dans la production de systèmes de surveillance continue du glucose, notamment avec le Dexcom G6, qui permet un suivi du glucose en temps réel. Le Dexcom G6 s'intègre parfaitement à CamAPS FX, permettant une communication continue et des ajustements automatiques de l'insuline en fonction des lectures du capteur.

Groupe Ypsomed

Ypsomed est le principal développeur et fabricant de systèmes d'injection et de perfusion pour l'automédication et ainsi qu'un spécialiste reconnu du diabète. La société a célébré son 40e anniversaire en 2024. En tant que leader en innovation et en technologie, elle est une partenaire privilégiée des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques pour les stylos, les auto-injecteurs et les pompes pour l'administration de médicaments liquides. Ypsomed présente et commercialise ses portefeuilles de produits sous la marque ombrelle mylife Diabetescare directement aux patients, aux pharmacies et aux hôpitaux, ainsi que sous Ypsomed Delivery Systems dans des opérations avec des entreprises pharmaceutiques. Ypsomed a son siège social à Burgdorf, en Suisse, et dispose d'un réseau mondial de sites de production, de filiales et de partenaires de distribution. Ypsomed emploie environ 2 600 personnes dans le monde. www.ypsomed.com/fr-CA/ www.mylife-diabetescare.com/fr-CA/

CamDiab

CamDiab est une entreprise britannique spécialisée dans le développement de solutions logicielles pour la gestion du diabète. Le produit phare de la société, CamAPS FX, est un système avancé en boucle fermée hybride conçu pour améliorer le contrôle glycémique des personnes vivant avec le diabète de type 1. CamDiab se consacre à l'innovation et aux solutions centrées sur le patient pour améliorer la qualité de vie de ceux vivant avec le diabète. www.camdiab.com

