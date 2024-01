Le nombre insuffisant de petites et moyennes entreprises qui mesurent leurs performances environnementales et énergétiques nuit à la capacité de contribuer à la transition énergétique et de lutter contre les changements climatiques

96 % des dirigeants des PME ont déclaré ne pas mesurer leurs émissions de carbone de portées 1 à 3, et 95 % d'entre eux n'ont pas de données concernant leur consommation d'énergie renouvelable

Moins du tiers des membres des conseils d'administration et des équipes de direction des PME ont des compétences spécialisées en environnement ou en développement durable

YPO perfectionnera les compétences de ses membres concernant la façon de mesurer l'impact environnemental et d'en faire rapport

KIGALI, Rwanda, 31 janvier 2024 /CNW/ - La plupart des dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) affirment que leurs entreprises ne mesurent pas leurs émissions de carbone. Selon une nouvelle étude menée par YPO et commanditée par EY, cela pourrait sérieusement compromettre la capacité des petites et moyennes entreprises à contribuer à la lutte contre les changements climatiques.

Le rapport de YPO, une communauté mondiale de chefs d'entreprise, montre que seulement 4 % des membres interrogés ont été en mesure de fournir des données sur les émissions directes et indirectes de leurs entreprises (de portées 1 à 3). Seulement 5 % des chefs d'entreprise interrogés mesurent le niveau de consommation d'énergie renouvelable de leur entreprise, de sorte qu'ils ne sont pas en mesure de faire état des progrès réalisés dans leur transition énergétique.

Comme les exigences réglementaires en matière d'environnement s'intensifient, l'étude réalisée dans le cadre du premier Global Impact Report met également en lumière un manque potentiel de ressources et une mauvaise compréhension de la façon de rendre compte de ces questions au sein des PME. Moins du tiers (28 %) des chefs d'entreprise ont indiqué qu'ils avaient un comité social et environnemental au sein de leur conseil d'administration, tandis que seulement 27 % ont déclaré avoir un poste de direction responsable du développement durable à temps plein.

Raymond Watt, président de YPO Global, a déclaré :

« Nos membres sont au cœur de nombreuses économies dans le monde et veulent jouer un rôle dans la lutte contre l'urgence environnementale, mais à l'heure actuelle, la majorité d'entre eux n'ont tout simplement pas les données et le soutien nécessaires pour le faire. »

« Ce premier rapport fournit une base de référence essentielle aux entreprises membres de YPO pour commencer à évaluer leur impact environnemental et avoir une incidence positive. Nous sommes déterminés à les aider à mesurer efficacement leur consommation d'énergie et leurs émissions de carbone, notamment en explorant des données technologiques et des solutions de production de rapports. »

En plus de prendre des mesures concertées pour aider les entreprises à lutter contre les changements climatiques, ce n'est qu'une question de temps avant que les exigences réglementaires et exigences de la chaîne d'approvisionnement fassent de l'information environnementale un impératif commercial et climatique. »

« Bien qu'elle se concentre actuellement sur les grandes entreprises, les pressions réglementaires pour la divulgation des données environnementales s'intensifient. Cette année, des milliers de multinationales exerçant des activités en Europe doivent commencer à produire des rapports sur leur impact climatique en vertu de la directive sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises. Aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission devrait adopter des règles sur la divulgation des données climatiques. »

Orlan Boston, membre de YPO et conseiller supérieur et partenaires des services à la clientèle à l'échelle mondiale chez EY, a déclaré :

« En plus de nouvelles exigences réglementaires, les clients exercent davantage de pressions sur les entreprises pour qu'elles fassent preuve de transparence en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance et qu'elles réalisent des progrès à cet égard. »

Les dirigeants de petites et moyennes entreprises devraient évaluer les possibilités et les risques pour leurs propres entreprises et les intervenants, ce qui leur permettra d'exécuter une stratégie d'amélioration ciblée. »

À propos de YPO

YPO est une communauté de dirigeants mondiaux regroupant plus de 35 000 chefs d'entreprise de 150 pays qui partagent la conviction que le monde a besoin de meilleurs leaders, et que les affaires peuvent être une force motrice du bien. Chacun de nos membres a connu beaucoup de succès en matière de leadership à un jeune âge. Ils dirigent des entreprises et des organisations qui, collectivement, emploient plus de 22 millions de personnes dans le monde et génèrent plus de 9 billions de dollars de revenus combinés. Les membres de YPO se réunissent pour apprendre et échanger des idées afin de faire une différence dans les vies, les entreprises et les collectivités sur lesquelles ils ont une incidence. Pour en savoir plus, visitez le ypo.org .

Méthodologie des données

L'édition 2023 du Global Impact Survey d'YPO a été menée par YPO au moyen d'un questionnaire en ligne avec l'appui d'EY, conseiller en apprentissage stratégique et commanditaire du sondage; Proof, partenaire en matière de données et de technologie; et Labrador, partenaire dans les domaines des services-conseils, de la rédaction et de la conception. L'enquête visait à recueillir les différents points de vue des chefs d'entreprise concernant leur impact lié aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'approche à l'égard de la collecte des données a mis à profit la plateforme de renseignements sur les données de Proof, ce qui a permis aux membres de consigner, d'enregistrer et de mettre à jour leurs données pendant la période de collecte des données. Le sondage couvrait la période de déclaration du 1er janvier au 30 juin 2023 avec une période de collecte de données ouvertes de juillet à décembre 2023, et les réponses de plus de 700 membres de YPO dans 82 pays.

