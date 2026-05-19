OTTAWA, ON, 19 mai 2026 /CNW/ - Yozma, marque de motos électriques tout-terrain a annoncé le lancement sur le marché canadien de l'IN 10 (rouge), une moto électrique tout-terrain destinée aux motards à la recherche d'une façon plus propre, moins bruyante et plus pratique de faire des promenades à moto.

Yozma IN 10 rouge

Au Canada, la culture de la moto tout-terrain est marquée par une grande variété de paysages, du terrain rocheux du Bouclier canadien en Ontario et au Québec aux sentiers de montagne de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, à la pratique dans les prairies ouvertes en Saskatchewan et au Manitoba et aux réseaux de sentiers forestiers partout dans le pays. Comme de plus en plus de motocyclistes se tournent vers l'électrique pour partir à l'aventure en fin de semaine, Yozma présente l'IN 10, option conviviale pour les motocyclistes sur le marché canadien en pleine croissance des sports motorisés électriques.

Performance électrique pour tous les sentiers

La moto électrique tout-terrain fait moins de bruit, reste légère pour faciliter le pilotage sur les sentiers et offre une expérience conviviale aux motocyclistes, avec un entretien réduit par rapport aux modèles à essence traditionnels.

Avec son design rouge audacieux, sa structure compacte et sa maniabilité, le Yozma IN 10 convient parfaitement aux adolescents, aux débutants adultes et aux pilotes amateurs qui cherchent à gagner en confiance sur tous les terrains.

Conçu pour les adolescents, les débutants et les pilotes amateurs

Pour les parents à la recherche d'une moto électrique tout-terrain pour les adolescents, le Yozma IN 10 offre un point d'entrée plus accessible pour la conduite tout-terrain. Alors que l'intérêt pour les vélos électriques destinés aux jeunes et aux débutants ne cesse de croître, l'IN 10 propose aux motocyclistes néophytes un moyen de gagner en confiance tout en offrant le style, le contrôle et la performance attendus d'une motocross électrique.

Positionnement sur le marché

De plus en plus de consommateurs se tournent vers la mobilité électrique, les loisirs en plein air et les alternatives avec peu d'entretien dans la catégorie des sports motorisés. L'entreprise estime que l'IN 10 est un excellent compromis entre le vélo électrique de loisir et la moto tout-terrain traditionnelle, offrant des capacités tout-terrain équilibrées sans expérience de conduite trop agressive.

Disponibilité

Le Yozma IN 10 (rouge) est maintenant proposé dans tout le Canada. Pour en savoir plus sur le Yozma IN 10, visitez le site Web officiel : https://ca.yozmasport.com/products/in-10

Amazon : https://www.amazon.ca/dp/B0GMHBKZ26

Au sujet de Yozma

Yozma est une marque de motos électriques tout-terrain qui développe des véhicules tout-terrain performants et écologiques destinés aux motocyclistes modernes. Combinant une technologie électrique novatrice à un design haut de gamme et une ingénierie axée sur le pilote, Yozma crée des motos électriques tout-terrain pour les adolescents et les adultes à la recherche d'une expérience de conduite plus intelligente et plus excitante.

Relations avec la presse

Société : Yozmasports

Contact : Zach

Courriel : [email protected]

Pays : Canada

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2982086/IN_10_Red.jpg

SOURCE Yozmasports