Le partenariat avec les Red Devils de Belgique marque une étape majeure dans l'évolution mondiale de la marque de Yozma.

ONTARIO, Californie, 1er juin 2026 /CNW/ -- Pour marquer son premier anniversaire, Yozma a annoncé un partenariat historique en tant que partenaire de moto tout-terrain nord-américain des Red Devils. Ce partenariat marque une étape importante dans l'évolution de Yozma, qui est passé du statut de marque de motos électriques tout-terrain à celui de marque de style de vie en extérieur plus large axée sur l'exploration et les expériences inédites.

Campagne du premier anniversaire de Yozma (PRNewsfoto/Yozmasports)

« Ce partenariat est plus qu'une célébration de notre première année ; c'est une déclaration de notre avenir », déclare Zach, responsable de la marque et du marketing chez Yozma. « En nous connectant à la passion du sport, nous visons à renforcer l'identité de Yozma en tant que symbole de l'exploration et de la culture du mode de vie en plein air. »

La campagne comprendra une série de contenu axée sur l'élimination des limites et des types d'événements communautaires dans les réseaux sociaux de Yozmasports. Ces activations sont conçues pour rapprocher l'esprit d'exploration de Yozma des supporters de football et des motards en plein air.

Dans le cadre de sa campagne du 1er anniversaire, Yozma lancera une vente éclair d'une durée limitée qui permettra à un plus grand nombre de motards de découvrir l'Yozma IN 10, une moto hors route électrique qui procure l'excitation de la conduite hors route avec une expérience de conduite plus silencieuse, plus propre et plus accessible.

Alors que Yozma lance sa campagne pour le 1er anniversaire parallèlement à son partenariat historique avec les Red Devils, Yozma entre dans un nouveau chapitre de la croissance mondiale, de la pertinence culturelle et de l'expansion du mode de vie en plein air.

Célébrez avec Yozma

La campagne du 1er anniversaire de Yozma est maintenant en ligne, avec des promotions exclusives, des événements communautaires et des récompenses spéciales.

Site web officiel : https://ca.yozmasport.com/pages/anniversary-sale

Lien Amazon : https://www.amazon.ca/stores/Yozma/page/FF85A0B1-AFD9-4106-8CDD-A6CC7578240C?

À propos de Yozma :

Yozma est une marque de motos électriques tout-terrain qui développe des véhicules tout-terrain performants et écologiques destinés aux motocyclistes modernes. Combinant une technologie électrique novatrice à un design haut de gamme et une ingénierie axée sur le motard, Yozma crée des motos électriques tout-terrain pour les adolescents et les adultes à la recherche d'une expérience de conduite plus intelligente et plus excitante.

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SOURCE Yozmasports

Relations avec la presse : Entreprise : Yozmasports, personne-ressource : Zach, courriel : [email protected], site Web : https://yozmasport.com/, pays : ÉTATS-UNIS