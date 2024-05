OTTAWA, ON, le 1er mai 2024 /CNW/ - L'Administration de l'aéroport international d'Ottawa a accueilli cet après-midi ses parties prenantes, le public et les représentants des médias à son Assemblée publique annuelle pour leur faire part de ses principales réalisations et de ses résultats pour 2023 dont voici un aperçu :

4,1 millions de passagers

produits de 145,6 millions $

bénéfice avant amortissements de 39,7 millions $

résultat net de 10,6 millions $

mise en service par Porter de ses nouveaux avions à réaction Embraer E195‑E2 à YOW

lancement par Air France de son service sans escale Ottawa-Paris Charles de Gaulle (CDG)

début du projet de construction de l'Hôtel Alt Aéroport d' Ottawa de Germain Hôtels

de Germain Hôtels ouverture du Marché du Canal, une aire de restauration, et du restaurant Big Rig Kitchen & Brewery;

construction de la station Aéroport et son intégration au réseau du train léger sur rail (TLR) de la Ville d' Ottawa

création d'un système de gestion de la reddition de compte en partenariat avec l'Administration aéroportuaire d' Edmonton

De nombreux projets sont dans la mire pour 2024 et les années qui suivront. Le plus important d'entre eux se rapporte à l'annonce faite aujourd'hui par le président et chef de la direction, Mark Laroche, à l'Assemblée publique annuelle :

« Après 12 ans à la tête de l'Administration de l'aéroport, j'ai décidé non sans peine de prendre ma retraite. Ces années ont été des plus enrichissantes et stimulantes. Je suis fier des réalisations auxquelles nous sommes parvenus en équipe et, reconnaissant du soutien offert par le Conseil d'administration, les représentants de la ville et toute l'équipe de l'Administration de l'aéroport. Ensemble, nous avons surmonté des périodes difficiles au fil des années, pour ne nommer que la pandémie et l'instabilité économique. Malgré tout, YOW continue de prospérer et de contribuer à l'essor économique de la région, et ce le fera pour les décennies à venir. »

Les rétroactions à la décision et à l'annonce de Mark ont été unanimes avec leurs éloges pour son ambition, ses accomplissements et la prospérité de la ville :

« Quand je songe aux années de Mark en temps que chef de la direction, le terme « visionnaire » me vient aussitôt à l'esprit. S'il excelle à gérer les demandes d'aujourd'hui, Mark a toujours su envisager l'Aéroport dans une optique stratégique à long terme dans l'immédiat et pour l'avenir. Mark et son équipe ont atteint d'impressionnants résultats et établi une feuille de route solide pour assurer à YOW une croissance soutenue. Nous souhaitons à Mark nos meilleurs vœux pour son prochain chapitre, et lui exprimons notre sincère gratitude pour la marque durable qu'il a imprimée dans notre organisation. »

Bonnie Boretsky, présidente

Conseil d'administration de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa

« J'ai eu le plaisir de travailler avec Mark pendant neuf ans durant lesquels j'ai été témoin de son engagement envers l'excellence sur le plan de l'exploitation, de la gouvernance, de la culture et de l'innovation. Peu après son entrée en fonction, il s'est mis en tête de faire de YOW une plaque tournante et de relier notre collectivité au monde. La réalisation des hangars d'entretien de Porter et la croissance fulgurante du réseau aérien du transporteur, l'achèvement de la station Aéroport du TLR, et le projet de l'Hôtel Alt relié à l'aérogare, entre autres succès remportés par l'Administration, en disent long sur la poursuite infatigable de ses engagements ambitieux et durables. Alors que Mark s'apprête à prendre une retraite bien méritée, son legs enrichira notre communauté pendant des années à venir. »

Code Cubitt, président sortant

Conseil d'administration, Administration de l'aéroport international d'Ottawa

« Toutes mes félicitations à l'occasion de votre prochaine retraite Mark, et merci de vos années de service comme président et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa. Merci de votre leadership durant la pandémie, une période particulièrement difficile et sans précédent, et pour votre engagement constant dans l'amélioration de ce moteur économique régional. Le gouvernement du Canada a toujours été heureux de s'associer avec vous que ce soit pour relier l'aérogare au réseau de TLR, faire progresser la sécurité, développer l'infrastructure et élargir la capacité de transport de passagers et de cargo de l'Aéroport. »

L'honorable David McGuinty

Député d'Ottawa-Sud

« Merci Mark pour toutes ces années de leadership à la barre de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa. Avec Mark à la tête de l'Administration, l'aéroport a connu une croissance marquée, a relevé des défis de taille, y compris une pandémie mondiale, et s'est positionné pour connaître un avenir exceptionnel. Mes sincères félicitations pour votre prochaine retraite et du succès pour l'avenir! »

Mark Sutcliffe, maire

Ville d'Ottawa

« Sous la gouverne de Mark Laroche, un formidable leader, YOW s'est imposé comme un précieux partenaire de l'industrie du tourisme à Ottawa. J'ai eu la chance de travailler directement avec Mark au sein de l'Administration de l'aéroport avant de devenir partenaire de YOW comme président-directeur général de Tourisme Ottawa, et je peux témoigner de son dévouement, de son sens de l'innovation, et de la résilience qu'il a su insuffler à l'Aéroport de notre ville. Les récents investissements majeurs remportés dans l'infrastructure de l'Aéroport et la reprise des services aériens à YOW attestent de ses efforts de collaboration pour servir le public voyageur de la région. À son départ, Mark laissera dans son sillage l'excellence et la croissance. »

Michael Crockatt, président-directeur général

Tourisme Ottawa

« Nous tenons à exprimer notre plus sincère gratitude à Mark Laroche pour son leadership exemplaire et son dévouement à l'amélioration du paysage touristique de la région. Son esprit de collaboration et son engagement à promouvoir des partenariats solides ont été inestimables pour Tourisme Outaouais. Alors qu'il entame ce nouveau chapitre de sa retraite, nous lui souhaitons tout le meilleur et exprimons notre plus profonde reconnaissance pour ses contributions significatives. »

Julie Kinnear, présidente-directrice générale

Tourisme Outaouais

« Mark a fait un travail de héros à l'Aéroport d'Ottawa. Il était déjà l'un des principaux leaders de la ville quand j'ai rejoint l'OBOT, et je lui serai à jamais reconnaissante de son appui indéfectible, et d'avoir pu trouver en lui un partenaire économique authentique, engagé et éclairé. Au nom du Conseil d'administration du OBOT, je le remercie de son apport à la région de la capitale nationale et lui souhaite le meilleur pour la suite des choses. »

Sueling Ching, présidente-directrice générale

Ottawa Board of Trade

Mark a toujours embrassé l'avenir et s'est concentré sur de projets garants de la croissance à long terme et du succès de YOW, dont les suivants :

obtention de l'inclusion de la voie vers l'Aéroport dans le cadre de l'Étape 2 du projet du TLR de la Ville d' Ottawa

établir le partenariat avec Porter pour devenir une plaque tournante dans le réseau de la ligne aérienne, pour construire un énorme hangar et devenir la principale base d'entretien pour les avions à réaction E195-E2, avec l'embauche de 200 membres de l'équipe locale, dont 160 techniciens d'entretien d'aéronef, et la mise en place d'un équipage de 150 personnes basé à YOW qui devrait ouvrir en juin 2024

collaboration avec d'autres aéroports canadiens pour soutenir le modèle de gouvernance aéroportuaire unique du Canada

siège au Conseil d'administration du centre d'analyse et d'échange d'informations sur l'aviation (A-ISAC), et agit comme fer de lance dans la création d'un groupe de travail canadien sur la cybersécurité dans l'aviation

membre du groupe de travail « Blue Ribbon » pour l'atténuation des effets des systèmes d'aéronef sans pilote (UAS) aux aéroports

construction de la voie de circulation Romeo

reconnexion de la région d' Ottawa - Gatineau avec l' Europe grâce à un service sans escale entre YOW et Paris-Charles de Gaulle (CDG) avec la nouvelle ligne aérienne partenaire, Air France

« En travaillant avec une équipe formidable, nous avons pu accomplir de nombreuses choses, certaines plus visibles que d'autres. Reconnaissant le rôle essentiel des aéroports dans le soutien de l'économie locale, nous avons poursuivi des initiatives transformatrices dès le début, comme le fait d'amener le TLR à l'Aéroport à une station reliée à l'aérogare, et de devenir une plaque tournante pour une ligne aérienne ambitieuse comme Porter, qui augmentera la connectivité aérienne de notre région à l'avenir. Ce fut un honneur et un privilège de travailler avec tant de personnes incroyables pour aider à façonner l'avenir d'Ottawa-Gatineau, et c'est avec enthousiasme que je verrai à l'avancement de quelques autres projets importants et que j'assurerai une transition en douceur au cours des prochains mois, alors que commence la recherche d'un nouveau PDG pour YOW. »

Mark Laroche, président et chef de la direction

Administration de l'aéroport international d'Ottawa

Au sujet de l'Administration de l'aéroport international d' Ottawa

L'AAIO gère, exploite et développe les installations et les terrains de l'Aéroport pour soutenir la croissance économique de la région de la capitale du Canada et génère plus de 2,2 milliards de dollars annuellement en activité économique totale dans la région d'Ottawa et de Gatineau.

