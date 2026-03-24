LAS VEGAS, 24 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, YourSix a annoncé le développement de sa plateforme de sécurité native en nuage, Y6OS, pour intégrer des capteurs qui élargissent la connaissance de situation hors des limites de la vidéosurveillance traditionnelle. La nouvelle fonctionnalité sera présentée en direct au stand d'Axis Communications à l'ISC West.

Outre l’ajout de capteurs intégrés à la plateforme Y6OS, cet aperçu présente l’équipe YourSix qui propose un service réactif, une expertise technique et un soutien à long terme pour assurer le succès du client à chaque étape. Speed Speed

Cette version de Y6OS permet aux intégrateurs et à leurs clients d'unifier la surveillance environnementale, les systèmes énergétiques et les technologies de sécurité au sein d'une seule plateforme cloud. Les entreprises peuvent maintenant surveiller la température, l'humidité relative, les niveaux de CO₂, l'utilisation de l'énergie, les systèmes de batteries et d'autres capteurs compatibles Modbus RTU directement auprès de solutions de vidéosurveillance, de contrôle d'accès et d'audio.

Traditionnellement, les environnements de sécurité reposent uniquement sur la surveillance visuelle. Toutefois, les installations modernes exigent une plus grande visibilité opérationnelle. En intégrant les données de capteurs environnementaux et industriels dans la même interface que la vidéo et le contrôle d'accès, Y6OS permet aux opérateurs d'établir une relation entre des événements de sécurité physique et l'état des installations en temps réel et au fil du temps.

Les données des capteurs sont diffusées en continu pour assurer une visibilité immédiate, et sont stockées dans l'ordre chronologique pour l'analyse des tendances, la documentation de conformité et les analyses après incident. Avec l'architecture native en nuage de la plateforme, plus besoin de serveurs sur site supplémentaires, de passerelles dédiées ou de logiciels de surveillance cloisonnés, ce qui réduit l'empreinte matérielle et la complexité de la maintenance à long terme.

Y6OS prend en charge Modbus RTU, permettant la compatibilité avec un large éventail de capteurs environnementaux et industriels. Cela comprend la prise en charge des systèmes opérationnels comme les environnements SCADA et l'infrastructure contrôlée par des automates programmables, ce qui permet d'obtenir des renseignements plus vastes sur les installations sans verrouillage exclusif.

« Depuis toujours, notre mission est de simplifier les environnements complexes grâce à une plateforme cloud unifiée », a déclaré Johan Fagerström, Directeur des produits chez YourSix. « Grâce à l'intégration de capteurs natifs dans Y6OS, nous étendons la sécurité au-delà de la vidéo et donnons aux partenaires la possibilité d'offrir des renseignements environnementaux et opérationnels dans le cadre d'un service entièrement géré. Cela renforce leur proposition de valeur tout en créant de nouvelles occasions de revenus réguliers. »

En plus de permettre la surveillance en direct, Y6OS assure la gestion centralisée des appareils, la surveillance proactive de l'état de santé, la configuration à distance et les mises à jour automatisées des micrologiciels, ce qui permet aux partenaires de proposer des services de gestion déléguée évolutifs.

Les participants à l'ISC West peuvent assister à des démonstrations en direct des nouvelles capacités des capteurs au stand 14051 d'Axis Communications.

À propos de YourSix

YourSix est un fournisseur primé de services PSaaS (Physical Security as a Service). La plateforme unifiée directe vers le cloud YourSixOS tire parti d'une convergence unique de surveillance, de contrôle d'accès, d'audio, de capteurs, d'intelligence artificielle et de surveillance pour proposer une solution moderne de sécurité physique conçue pour le cloud. Pour en savoir plus, visitez le site www.yoursix.com.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=GWONm7YjrsE

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SOURCE YourSix Inc.

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