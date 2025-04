Youri Chassin veut redonner les syndicats aux syndiqués pour le 1er mai

QUÉBEC, le 30 avril 2025 /CNW/ - À la veille de la Journée internationale des travailleuses et travailleurs, le député indépendant de Saint-Jérôme a déposé un projet de loi pour mettre fin aux magouilles des élites syndicales.

Son projet de loi propose des mécanismes simples, appliqués ailleurs et largement acceptés par la population québécoise pour assurer aux syndiqués que les pratiques syndicales soient transparentes et démocratiques. Quatre mécanismes sont proposés :

La formation d'un syndicat (l'accréditation) devra être appuyée par la majorité des voix exprimées lors d'un scrutin secret, où chacun vote en son âme et conscience, à l'abri des pressions et des menaces de quiconque; La volonté des travailleurs de former un syndicat pourra être périodiquement renouvelée par le même moyen, au scrutin secret; La transparence financière sera assurée par des états financiers clairs, complets, vérifiés… et publics; Les procès syndicaux où, à toutes fins pratiques, un syndiqué est « renvoyé » par son syndicat parce que l'adhésion syndicale est une condition d'emploi seront interdites. Cette clause vise à éviter les horribles cauchemars que des syndiqués ont connus, en ayant particulièrement en tête le cas médiatisé d'un débardeur employé au Port de Montréal qui s'est enlevé la vie.

Les exemples scandaleux abondent pour témoigner de la pertinence de cette proposition législative. Au cours des dernières années, des reportages d'enquête ont mis en lumière des dépenses inconsidérées et payées avec les cotisations des membres, des frais injustifiés, et des pratiques opaques qui n'auraient jamais été révélées sans le travail rigoureux des médias et des lanceurs d'alertes.

« On exige de la transparence des élus, des organismes publics, et mêmes des entreprises cotées en bourse. Pourquoi les syndicats voudraient-ils demeurés des dinosaures cachotiers? Le respect des cotisants passe par la reddition de comptes. Ce n'est pas normal que les cotisants découvrent ces informations dans les journaux. On ne peut pas se contenter d'une transparence par accident », souligne le député.

Et avec tous les crédits d'impôts généreusement payés par les contribuables québécois, tous les pouvoirs confiés par les lois gouvernementales, que personne ne vienne me dire que les syndicats sont des organisations strictement privées », prévient-il.

Écouter la voix des syndiqués au lieu de les rééduquer

Youri Chassin s'indigne des pratiques syndicales d'un autre âge. Les tactiques pour contrôler les votes, comme les assemblées qui durent jusqu'aux petites heures du matin, les chasses aux sources, les cartes vendues sous la menace, la pression sur les membres qui ne sont pas dans les bonnes grâces des leaders syndicaux...

« Trop souvent, le débat sur la syndicalisation est polarisé. Ce que je propose, c'est d'abord et avant tout de redonner du pouvoir aux travailleuses et aux travailleurs. Cela passe par un vrai choix pour l'accréditation, exprimé de manière démocratique, éclairée et libre d'intimidation, comme pour la grève ou les élections à la direction du syndicat ».

Youri Chassin, maintenant député indépendant, rappelle qu'en 2014, la CAQ promettait ce genre de réformes. Remettre en question les vaches sacrées ne faisait peur à personne, Pour sa part, il choisit de demeurer fidèle à cette volonté de changer les choses, de s'attaquer à la bureaucratie et de faire avancer le Québec.

