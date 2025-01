Le gouvernement caquiste n'a pas retrouvé le Nord

QUÉBEC, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Malgré son caucus tenu à Saint-Sauveur, dans les Laurentides, le gouvernement de la CAQ n'a clairement pas retrouvé le Nord. Depuis qu'il a perdu sa boussole, de son propre aveu, le premier ministre ne démontre aucune intention d'incarner le gouvernement efficace et responsable qu'il avait pourtant promis.

De retour à l'Assemblée nationale, Youri Chassin se désole de constater que la CAQ n'est plus la formation politique à laquelle il a contribué et dont il a fièrement porté les couleurs à deux reprises. M. Chassin se sent donc l'obligation de défendre les principes fondamentaux qui, selon lui, furent à la base du « parti du changement » l'ayant fait élire.

Jouer à l'autruche ne nous ramènera pas à l'équilibre budgétaire

Encore aujourd'hui, à la période de questions, une scène trop familière s'est répétée, soit un gouvernement qui nie les compressions budgétaires. Monsieur Chassin rappelle que revenir à un équilibre budgétaire exige des choix politiques : « Le statu quo n'est plus une option et les réponses bureaucratiques sont un leurre. Les Québécois méritent un gouvernement qui sait où il va, qui se rappelle pourquoi il a été élu, qui fait des choix audacieux et qui les dévoile en toute transparence ».

« Si le gouvernement joue constamment à l'autruche en niant l'austérité, en se cachant derrière le respect des enveloppes budgétaires, la saine gestion des fonds publics et autres formulations fallacieuses, c'est grave. Pas uniquement en termes démocratiques, mais pour la qualité de services publics qui répondent à leurs missions de peine et de misère. Nier la réalité, cela ne constitue d'aucune manière un plan de retour à l'équilibre budgétaire », rage le député qui, rappelons-le, a quitté la CAQ avec fracas en septembre 2024 pour siéger à titre d'indépendant.

« Le gouvernement multiplie les efforts de communication, mais néglige d'écouter son monde, sur le terrain », déplore-t-il. « Le contact avec le terrain, c'était notre force… autrefois ! »

Les diversions

De plus, le député de Saint-Jérôme s'inquiète que l'agenda nationaliste du gouvernement soit teinté et perçu dans la population comme une diversion. « Il est peut-être nécessaire de revoir notre modèle d'intégration, voire de réfléchir à la rédaction d'une constitution. Malheureusement, je comprends les gens qui doutent des énoncés forts en belles intentions, car ils font écho à bien d'autres promesses brisées ».

Les Québécois souhaitent que le gouvernement s'occupe de l'efficacité et de la qualité des services publics : en Éducation, en Santé, en Justice, etc. Même la menace de tarifs du président américain, qu'il faut prendre au sérieux, est en train d'être détournée pour servir de paravent à ce gouvernement ».

Le député conclut en annonçant que, cette session-ci, il compte utiliser tous les moyens à sa disposition pour illustrer ce qu'on aurait pu attendre d'un gouvernement audacieux qui se serait basé sur les principes d'efficacité, d'imputabilité, de décentralisation et de responsabilité envers les prochaines générations.

