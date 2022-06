Yoshua Bengio fait son entrée dans le dictionnaire Larousse

MONTRÉAL, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le directeur scientifique de Mila et professeur à l' Université de Montréal , Yoshua Bengio , intègre le Petit Larousse illustré 2023, rejoignant ainsi les rangs de grandes figures québécoises comme la défunte chirurgienne Lucille Teasdale et l'endocrinologue Michel Chrétien.

Le Petit Larousse décrit Yoshua Bengio comme un « précurseur des réseaux de neurones artificiels et du deep learning ayant développé une technologie d'apprentissage automatique utilisée dans la reconnaissance vocale des téléphones et la traduction de langues ». Le dictionnaire mentionne aussi son obtention du prestigieux prix Turing aux côtés des chercheurs Geoffrey Hinton et Yann LeCun et son intérêt pour les enjeux soulevés par les applications de l'intelligence artificielle.

« Je n'aurais pas imaginé me retrouver un jour dans le Larousse, a commenté Yoshua Bengio. C'est tout un honneur ! Cette reconnaissance me motive à poursuivre mes recherches et mon engagement, particulièrement pour que l'intelligence artificielle se développe de manière responsable. »

« Yoshua Bengio œuvre dans le monde scientifique depuis de nombreuses années et ses découvertes et innovations sont non seulement reconnues, mais très importantes et utiles à tous », a expliqué la maison d'édition Larousse. Quelque 300 Canadiens, incluant une trentaine de Québécois, figurent dans les pages du Petit Larousse illustré, dont la nouvelle édition paraîtra sous peu.

Cette année, une quarantaine de personnalités ont été choisies pour enrichir les pages du célèbre ouvrage, dont l'écrivain français Christian Bobin, le climatologue américain Syukuro Manabe (prix Nobel de physique 2021) et la journaliste philippino-américaine Maria Angelita Ressa (prix Nobel de la paix 2021). Cette sélection se base sur la notoriété de la personne en France, dans les pays francophones et dans le monde, ainsi que la longévité, la légitimité et l'accessibilité de son oeuvre, de ses actions ou de ses découvertes.

Plus tôt en 2022, Yoshua Bengio a reçu la Légion d'honneur française ainsi que le prix Princesse des Asturies, l'un des plus prestigieux du monde hispanophone.

Lien de téléchargement (visuel)

SOURCE MILA - Institut québécois d’intelligence artificielle

Renseignements: Diep Truong, 514 436-2121, [email protected]